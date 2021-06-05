ДТП трапилась у селі Солонка 5 червня

У водія автомобіля ВАЗ 2105 у суботу, 5 червня, стався серцевий напад за кермом. Некерований автомобіль занесло на тротуар, де він зупинився, зіткнувшись з деревом. Медики, які приїхали на місце події, констатували смерть водія.

ДТП трапилась близько 12:30 у селі Солонка біля Львова. За словами свідків, автомобіль ВАЗ їхав дорогою і раптово виїхав на тротуар, знісши при цьому дорожній знак і огорожу.

У прес-службі поліції Львівщини ZAXID.NET підтвердили інформацію про ДТП у Солонці. Зараз на місці події працюють слідчі, які встановлять особу водія.

Попередньо відомо, що водію стало погано за кермом, у нього стався серцевий напад. Автомобіль ВАЗ зніс огорожу дороги, зніс дорожній знак та в’їхав у дерево.

Свідки події викликали на місце ДТП «швидку», однак медики лише констатували смерть водія.

Водій на момент нещасного випадку був в автомобілі один, більше ніхто у ДТП не постраждав.