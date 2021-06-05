Біля Львова водій ВАЗу помер від серцевого нападу за кермом
Автомобіль виїхав на тротуар, де зніс дорожній знак і в'їхав у дерево
У водія автомобіля ВАЗ 2105 у суботу, 5 червня, стався серцевий напад за кермом. Некерований автомобіль занесло на тротуар, де він зупинився, зіткнувшись з деревом. Медики, які приїхали на місце події, констатували смерть водія.
ДТП трапилась близько 12:30 у селі Солонка біля Львова. За словами свідків, автомобіль ВАЗ їхав дорогою і раптово виїхав на тротуар, знісши при цьому дорожній знак і огорожу.
У прес-службі поліції Львівщини ZAXID.NET підтвердили інформацію про ДТП у Солонці. Зараз на місці події працюють слідчі, які встановлять особу водія.
Попередньо відомо, що водію стало погано за кермом, у нього стався серцевий напад. Автомобіль ВАЗ зніс огорожу дороги, зніс дорожній знак та в’їхав у дерево.
Свідки події викликали на місце ДТП «швидку», однак медики лише констатували смерть водія.
Водій на момент нещасного випадку був в автомобілі один, більше ніхто у ДТП не постраждав.