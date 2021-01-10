У суботу, 9 січня, 61-річного львів'янина виявили мертвим в автомобілі Acura MDX на вул. Кульпарківській у Львові. Водій раптово помер за кермом, перед тим встигнувши з'їхати з дороги на пустир.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що інцидент трапився близько 17:30 на вул. Кульпарківській поблизу ТЦ «Вікторія Гарденс». Автомобіль Acura MDX з’їхав з дороги та зупинився на пустирі. У середині автомобіля виявили чоловіка без свідомості.

На місці події працювали надзвичайники – вони розбили переднє вікно та розблокували замкнені двері. Бригада швидкої медичної допомоги при огляді потерпілого констатувала смерть водія. Ним виявився 61-річний мешканець Львова. Зовнішніх ушкоджень на його тілі не виявили.

Усі обставини події та причину смерті водія встановлюють правоохоронці.