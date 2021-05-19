Чоловікові стало зле за кермом, через що він втратив керування та врізався в стовп

У середу, 19 травня, на розвороті вулиці Луганської біля вулиці Стрийської розбився службовий мікроавтобус Fiat львівської компанії «Ензим». У результаті аварії загинув 56-річний водій компанії Іван Мудрик, ще троє пасажирів отримали незначні травми.

Першим про аварію повідомив Telegram-канал «Типовий Львів», опублікувавши відео аварії з реєстратора. Судячи з таймера, аварія трапилася об 11:58. У Нацполіції Львівщини аварію поки що не коментували.

Як повідомила прес-служба «Компанії Ензим», загиблий був їхнім співробітником. 56-річному чоловікові стало зле за кермом, через що він втратив керування та врізався в стовп.

«За попередніми даними, водію Івану Мудрику в дорозі стало погано, внаслідок чого він втратив керування та врізався в стовп. На превеликий жаль, наш колега помер. У трьох пасажирів автівки незначні травми, вони зараз на обстеженні у лікарні. Інші учасники дорожнього руху внаслідок ДТП не постраждали», – йдеться в повідомленні.

У компанії уточнюють, що зранку чоловік пройшов дорейсовий медичний огляд і його показники були в нормі, тож медики допустили водія до роботи.