Унаслідок потрійного зіткнення постраждав 63-річний водій мікроавтобуса

У вівторок, 18 травня, на трасі Київ-Чоп у Буську трапилась потрійна аварія за участі двох вантажівок та мікроавтобуса. Як повідомили ZAXID.NET у Нацполіції Львівщини, унаслідок аварії постраждав один з водіїв.

Аварія трапилась приблизно о 12:30 на трасі Київ-Чоп. У поліції повідомили, що зіткнулись дві вантажівки Renault та Mercedes, а також мікроавтобус марки Mercedes Sprinter. Унаслідок зіткнення постраждав 63-річний водій мікроавтобуса, мешканець Золочівського району, якого доставили у лікарню для встановлення діагнозу. Наразі усі обставини ДТП встановлюють слідчі.

У місцевій групі «Буськ онлайн» оприлюднили відео моменту вчинення ДТП. На ньому видно, що мікроавтобус зупинився посеред дороги, щоб з’їхати ліворуч, коли у нього раптово в’їхала вантажівка. Після чого мікроавтобус відкинуло на зустрічну смугу, де у нього в’їхала інша вантажівка.

У патрульній поліції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що унаслідок ДТП є незначне ускладнення в русі, патрульні забезпечують реверсний рух.