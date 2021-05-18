Водій вдарив ззаду інший автомобіль, а той врізався в легковик і заїхав на колію

Ввечері 17 травня на міжнародній трасі Львів – Рава-Руська у ДТП потрапили три автомобілі та локомотив. Спричинив аварію нетверезий водій. Від заперечив, що був за кермом та відмовився від перевірки.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини, випадок трапився близько 22:00 біля села Липник.

«Водій автомобіля Renault Trafic не обрав безпечної швидкості, не дотримався дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 23-річного водія, який інерційним рухом здійснив зіткнення з ще одним автомобілем Mercedes-Benz під керуванням 44-річного водія. Сила удару була настільки велика, що бус продовжив рух на колію, де в нього врізався локомотив», – вказано у повідомленні поліції.

Водія буса, в якого вдарив локомотив, доставили у лікарню, йому надали меддопомогу, від шпиталізації він відмовився.

У винуватця аварії – водія Renault Trafic, 49-річного мешканця Київської області, виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Однак він відмовився пройти перевірку, сказав, що це не він був за кермом та хотів піти з місця події. Для встановлення обставин чоловіка затримали та склали протокол за ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

Очевидці, які й викликали поліцію, підтвердили, що саме цей чоловік керував автомобілем Renault Trafic. Після прибуття на місце події адвоката чоловік пройшов перевірку на Drager, який показав результат 1,6 проміле. Порушник не погодився з результатом, але проходити перевірку в мезакладі відмовився.

На нього винесли ще постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП. Окрім того, на нього ще чекає протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).

За інформацією департаменту цивільного захисту, ДТП трапилася на 60-му кілометрі залізничного перегону Добросин – Рава-Руська з поїздом №4651 у складі чотирьох вагонів. Колія була непроїзна три години.