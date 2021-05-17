55-річна львів’янка на Audi 80 врізалася в дерево і перекинулася на дах
Жінка пояснила патрульним, що вчинила ДТП, бо заснула за кермом
У понеділок, 17 травня, на вул. Зеленій у Львові 55-річна львів’янка на Audi 80 в’їхала в дерево. Унаслідок ДТП автомобіль перекинувся на дах.
У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що ДТП сталася близько 11:00 на вул. Зеленій, 281.
55-річна львів'янка за кермом Audi 80 в’їхала в дерево, далі автомобіль зіскочив з бордюра і перекинувся. Жінка пояснила патрульним, що заснула за кермом.
На щастя, унаслідок ДТП обійшлося без жертв. Водійка була пристебнута.
Патрульні оформили на водійку протокол за порушення правил дорожнього руху (ст. 124 КУпАП).
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