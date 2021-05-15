П'яний водій Volkswagen Jetta не вписався в поворот на левандівському мості

У суботу вранці, 15 травня, на левандівському мості у Львові автомобіль Volkswagen Jetta під час руху перекинувся на дах. Згодом з’ясувалося, що за кермом був водій у нетверезому стані.

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що ДТП сталася під ранок суботи, 15 травня – близько 6:00. На повороті з вул. Городоцької на Левандівку автомобіль Volkswagen Jetta перекинувся на дах. Унаслідок ДТП обійшлося без жертв.

З’ясувалося, що за кермом був 36-річний водій, мешканець Червонограда. Медосвідчення у медичному закладі підтвердило, що він перебував у нетверезому стані. Також водій не зміг пояснити патрульним, як сталася ця ДТП.