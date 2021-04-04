47-річний львів'янин на Mercedes-Benz їздив містом у нетверезому стані

У неділю, 4 квітня, львівські патрульні двічі протягом дня затримали 47-річного водія Mercedes-Benz E320 п’яним за кермом. Спершу водій проїхав на червоне світло світлофора на виїзді з вул. Ряшівської, а згодом на вул. Городоцькій не увімкнув поворот при здійсненні маневру.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що 47-річний водій Mercedes-Benz E320 спричинив аварійну ситуації, виїхавши на заборонений сигнал світлофора з вул. Ряшівської на вул. Городоцьку. Порушника одразу зупинили патрульні. Під час спілкування із львів'янином помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 0,49 проміле.

На чоловіка склали протокол за ч.1 ст. 130 (керування у стані сп'яніння) КУпАП. Також на нього винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП. Порушника попередили про неприпустимість продовжувати рух, з чим він погодився і залишивши авто подався геть.

Через якийсь час інший екіпаж патрульних, проїжджаючи вулицею Городоцькою, зупинив автомобіль Mercedes-Benz за те, що водій не увімкнув поворот при здійсненні маневру. Виявилося, що це той самий порушник, якого перед цим зупиняли колеги.

Цього разу пристрій Drager показав 0,34 проміле. Відтак на нього знову склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп'яніння і винесли постанову за порушення правил користування попереджувальними сигналами при зміні напрямку. Порушник залишив автомобіль на стоянці і знову пішов геть.