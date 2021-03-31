У крові водія виявили 1,97 проміле алкоголю, що майже в 10 разів перевищує допустиму норму

Уночі на середу, 31 березня, п’яний 41-річний львів’янин на Lanos вчинив ДТП на вул. Виговського, після чого намагався втекти на таксі та двічі пропонував патрульним хабарі – спершу 10 тис. грн, а згодом 1000 доларів США.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що близько 1:00 ночі на вул. Виговського водій Lanos здійснив ДТП – виїхав на тротуар, збив знаки, після чого з пішоходами відштовхнув авто на проїзну частину. Про інцидент в поліцію повідомили очевидці.

Коли на місце прибули патрульні, водій ZAZ Lanos залишив розбитий автомобіль, сів у таксі і намагався втекти. У 41-річного львів'янина патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік сказав, що вжив алкоголь після ДТП і демонстративно випив знову. Перевірка в медичному закладі показала результат 1,97 проміле, що майже в 10 разів перевищує допустиму норму.

Оперативне відео патрульних з місця події

Під час оформлення адмінматеріалів, чоловік спершу запропонував патрульним 10 тис. грн хабара за непритягнення його до відповідальності та повернення посвідчення водія. Поліцейські попередили чоловіка про кримінальну відповідальність, однак, його це не зупинило і він запропонував 1000 доларів США. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

На львів'янина склали три протоколи – за керування у нетверезому стані (ч.4 ст. 130), вчинення ДТП (ст. 124) та втечу з місця ДТП (ст. 122-4) КУпАП. Також йому загрожує кримінальна відповідальність за ст. 369 (пропозиція хабара) ККУ.