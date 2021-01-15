У четвер, 14 січня, львівські патрульні зупинили 24-річного мешканця села Гамаліївка, що біля Львова, п’яним за кермом автомобіля Fiаt Ducato. Аби уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським хабар 5 тис. грн. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що близько 15:00 14 січня патрульні отримали виклик від небайдужих очевидців про водія автомобіля Fiаt Ducato, який, ймовірно, в нетверезому стані їде вулицею Промисловою у Львові.

Патрульні наздогнали автомобіль у місті Дубляни. Поліцейські побачили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, однак він відмовився від перевірки. Коли ж патрульні повідомили йому, що складають протокол за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП, він запропонував патрульним хабар 5 тис. грн.

Спершу поліцейські попередили чоловіка, що за таке передбачена вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність, та це його не зупинило – він продовжив пропонувати неправомірну вигоду.

Патрульні склали на 34-річного порушника протокол за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та викликали на місце слідчо-оперативну групу поліції. За пропозицію хабара йому загрожує кримінальна відповідальність за ст.369 ККУ.