«Ми на п'яних не полюємо, ми чекаємо їх під ресторанами і клубами».

У селі Гамаліївка 51-річний львів’янин, керуючи мікроавтобусом Opel Movano, в’їхав у дорожній знак та з’їхав у кювет

Пізно ввечері у вівторок, 8 грудня, на трасі Київ-Чоп біля Львова п’яний водій «Нової пошти» на службовому мікроавтобусі скоїв ДТП та пропонував патрульним 300 доларів хабара.

Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, приблизно о 23:00 у селі Гамаліївка 51-річний львів’янин, керуючи мікроавтобусом Opel Movano, в’їхав у дорожній знак та з’їхав у кювет. Патрульні встановили, що він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння та ледь тримався на ногах. Спершу він запропонував поліцейським 300 доларів хабара, а коли йому запропонували пройти перевірку на стан сп'яніння, то дістав 100 доларів і спробував дати їх поліцейським. На місце події викликали слідчих Пустомитівського відділу поліції.

Поліція не повідомляє, що водій керував службовим автомобілем «Нової пошти». Однак у соцмережах публікують фотографії цієї ДТП, на яких видно, що мікроавтобус має відповідний логотип. ZAXID.NET надіслав запит до «Нової пошти» з проханням відреагувати на цей інцидент.

Водій відмовився від перевірки на стан сп'яніння. На нього склали два протоколи: за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.