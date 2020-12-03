Останнім часом у Львові почастішали випадки нетверезого водіння. Патрульна поліція майже щодня звітує про десятки водіїв, затриманих у стані алкогольного чи наркотичного спяніння. Часто трапляється, що пияків за кермом ловлять інші водії або громадські активісти. Як це відбувається, розпитаємо Миколу Ільчука, керівника громадської організації Pitbull Lviv, члени якої полюють на нетверезих водіїв. Вітаю вас.

Доброго дня.

Отже, розкажіть для початку, як взагалі з’явилася ідея такої організації, як Pitbull Lviv? Яка, як я розумію, цільово полює на нетверезих водіїв.

Ідея зародилася 2016 року в місті Києві. Наша організація діє по всій Україні, в шести містах України вона діє. Я, будучи ще працівником поліції на початку 2017 року, побачив такий приклад співпраці поліції та громади, і це мене дуже зацікавило – я захотів, щоби така ініціатива запрацювала у Львові. Я комунікував через Київ з організатором Олексієм Павловським, він мене познайомив з активними, охочими учасниками, які хотіли створити у Львові. І так ми разом – поліція і громада – створили таку нашу організацію.

Тобто поліція теж долучилася до створення цієї громади? Чи ви просто маєте на увазі – як колишній поліцейський?

Ні, я був тоді поліцейським, працював у відділі зв’язків з громадськістю. І це, в принципі, було завданням мого відділу – налагоджувати і створювати проекти спільно з громадою. І один з таких проектів створився у Львові як проект Pitbull Lviv.

А чому пішли з поліції? В поліції ж ніби можна більше заробити, ніж у громадській організації – в цьому напрямі, я маю на увазі.

З поліції пішов з різних причин. Але, на мою думку, я зможу досягти більшого – і, власне, наша організація вже досягла. Зокрема, добилася кабінету огляду водіїв на Кульпарківській в цьому році, який три роки не працював. Добилися, вже будучи не поліцейським…

Тобто я вважаю, що будучи на громадських засадах активістом і співпрацюючи з поліцією, можна добитись більшого.

Як виглядає безпосередньо ваша діяльність? Як ви знаходите цих п’яних водіїв?

Хочу, по-перше, сказати: не зовсім правильна теза, що ми на них полюємо. Тому що хтось думає, що ми тих водіїв дістаємо з машини, доганяємо, підрізаємо. Ні, ми нічого такого не робимо. Наша діяльність (чотири роки ми працюємо) є виключно в межах законодавства. Ми інформуємо поліцію про ймовірно нетверезих водіїв, яких ми бачимо, виявляємо.

А як ви їх виявляєте?

Двома шляхами. Ми проводимо цілеспрямовано рейди по п’ятницях-суботах, кілька разів на тиждень. Зараз, правда, не проводимо через карантинні обмеження. Під час рейдів ми заявляємося під заклади, ресторани, дискотеки, бари, де є висока ймовірність того, що будуть п’яні водії. Якщо виходить водій із закладу, він має ознаки нетверезості (тобто людина нетвереза, в неї вимова нечітка, запах алкоголю, порушена координація рухів), у такому випадку ми дзвонимо в поліцію і слідкуємо, їдемо за даним водієм, повідомляємо, куди він рухається. Паралельно другим телефоном повідомляємо працівників поліції – якщо є можливість, вони його зупиняють і перевіряють.

Тобто це стосується будь-яких водіїв, які виходять, чи якихось конкретних – хороші машини, публічні люди? Як? З клубу виходить багато хто.

Звичайно, якщо це клуб, то там молодший контингент. Але якщо це, наприклад, ресторани, то о десятій, одинадцятій, дванадцятій вечора є дуже різний контингент. І насправді немає різниці, який автомобіль. Ми не вибираємо цільову аудиторію. Якщо є якісь публічні люди – насправді байдуже. Тому що будь-яка людина, яка вжила алкоголь, сідає за кермо, вона становить небезпеку.

І якщо подивитися по наших так званих «уловах», кого ми виявляли і кого ми здавали поліції, то така вибірка буде не сильно відрізнятися від поліції. Мається на увазі, що категорія п’яних водіїв – це дуже різні люди. Хтось може думати, що вживають і сідають за кермо тільки багаті, відомі чи, можливо, люди зі зв’язками. Ні, насправді сідають чоловіки, жінки, молоді, дорослі, старші зовсім, середнього достатку, нижчого достатку, на дешевших автомобілях, на преміальних машинах. Тобто це не має значення.

Наскільки я розумію, це виглядає так, що ви приблизно ті самі ресторани, ті самі клуби по суботах-неділях відстежуєте. Якщо це є місце концентрації нетверезих водіїв, то чому поліція цього не робить? Чому вони просто там не стоять і не дивляться? Пішла людина, сіла – навіщо ще додатково активісти?

Ви знаєте, що поліція, згідно з чинним законодавством, не може просто так зупиняти транспортний засіб – тільки за підозрою. Якщо немає звернення на лінію 102, вони просто так автомобілі, які виїжджають від якоїсь дискотеки чи ресторану, зупиняти не можуть. Потрібна підстава для зупинки.

Тобто навіть якщо вони бачать, що очевидно нетвереза людина сідає за кермо, яка не може двері відчинити?

Якщо поліцейські бачать, що людина така сідає за кермо – звичайно, вони не дадуть такому водієві їхати. Але зрозумійте, що закладів є дуже багато, люди при поліції за кермо, найімовірніше, не сядуть нетверезі. І поліція не може просто стояти під закладом і чекати, поки вийде водій, ймовірно п’яний, щоби до нього підійти.

Тобто ви хочете сказати, що поліція зараз такого не практикує. Принаймні колись раніше це було так, особливо в заміських ресторанах – вони знали, коли і де стояти. І це могла бути просто якась сільська польова дорога – але вони зупиняли машини, тому що знали, що їдуть, скоріш за все, п’яні.

Законодавство не дає поліцейським достатньо, на мою думку, важелів, інструментів для того, щоби протидіяти п’яним водіям. На жаль, так є сьогодні, так було п’ять років тому, коли я пішов у поліцію, так було три роки тому, коли піднімали штрафи два рази. Ми бачимо, що не те, що це не дало жодного впливу. Кримінальна відповідальність, яку намагалися ввести, теж жодного впливу не дала.

Відповідно, поліцейські виявляють, але це не є вже помічне. Виявити – це вже є запізно, якщо людина сіла за кермо – це вже є пізно. Поліцейські лише виявляють по дорозі, коли людина їде. Можливо, доїде додому – можливо, зупинять.

З того часу, як ви почали цим займатися, я так розумію, є дві проблеми. У Львові зник оцей наркологічний кабінет – тобто не можна було виявити, крім драгерів, які зразу оскаржували. І друга проблема – це те, що фактично в судах ці всі справи розвалюються. От давайте почнемо з наркологічного кабінету.

Дивіться, наркологічний кабінет працював до 2017 року. Тобто два роки, як ми були в поліції, він ще працював. У 2017 році через конфлікт між певним політиком і певною посадовою особою кабінет закрили на перевірку і так його й не відкрили.

Яким політиком, якою посадовою особою?

Я не буду… Колишній народний депутат та керівниця даного закладу і директор Департаменту охорони здоров’я.

А в чому конфлікт був?

Особистий конфлікт був. Людина приїхала… Була, наскільки я пам’ятаю, підозра про п’яного водія.

Ага, політика хотіли…

Ні. Хотіли, якщо не помиляюся, голову Жовківської районної адміністрації…

А, ви хочете сказати, це пані Надія Щур, наскільки я пам’ятаю? Щось таке було, так?

Можливо, я не пригадую її прізвища. Доставили її поліцейські тоді, наскільки я пам’ятаю. У політика виявилася думка, що хочуть ту справу зам’яти на місці. Він приїхав у кабінет, почав себе зухвало і не зовсім адекватно поводити. Після цього кабінет закрили на перевірку.

Пан Парасюк?

Саме так.

Ага, ну то ви так і кажіть. Після того закрили…

І вже не відкрили. Більше того, я, ще будучи поліцейським, намагався щось з тим зробити, керівництво поліції намагалося зробити. Всі розуміли, що без кабінету – це біда, тому що нема де освідувати водіїв в стані наркотичного сп’яніння. У Львові, уявіть собі, три роки не було можливості – якщо поліція зупиняла водіїв під наркотиками, не було їх куди возити. Всі чудово знали ситуацію.

Була ще одна публічна особа – керівниця Департаменту охорони здоров’я ЛОДА колишня, яка зараз є чинним заступником міністра охорони здоров’я, яка всіляко не хотіла відкривати цей кабінет, хоча це було в її повноваженнях і можливостях.

Але сталося так, що коли ми в 2019 році зібрали петицію тисячу голосів, ми проводили акції під ЛОДА, ми спілкувалися з різними людьми – у тому числі з головою ЛОДА, спочатку з паном Мальським, потім з паном Козицьким. Цю пані з її посади, на якій вона була п’ять років, звільнили, призначили нового керівника охорони здоров’я – і кабінет все-таки відкрили.

А якісь пояснення маєте, чому вона не хотіла відкривати?

То краще запитати, я думаю, в неї.

Ну, якась логіка має бути.

Хоча, наскільки я пам’ятаю, жодних логічних пояснень чи аргументів вона… Ну, принаймні, які можуть бути логічні пояснення й аргументи, гроші там, якісь папери, коли йдеться про життя людей?

Зрозуміло. І друге питання. От буквально в нас трошки більше місяця тому був пан суддя Гирич, і він казав, що нікого не карають тепер, суди не карають по цій 130-й. Навіть якщо є кабінет, подали документи до суду – там ці справи розвалюються.

Так, з точки зону законодавства пан Гирич Сергій Васильович є абсолютно правий. І як би це прикро не звучало, але в нас є законодавча колізія з 3 липня, коли мали повернути керування в стані сп’яніння в адміністративну площину. З адміністративної площини через колізію певну… Це довго розказувати – точніше, не встиг президент на три дні підписати законопроект, через що керування у стані спяніння не повернулося в Адмінкодекс.

Таким чином, знову ж таки, як би це прикро не звучало, але якщо п’яного водія приймають, оформляють, продувають драгер, все він підписує, приходить у суд. Якщо адвокат подає клопотання – він відкриває адмінкодекс, показує судді: дивіться, що написано, стаття 130 – це керування, якщо не помиляюся, річковими суднами у стані сп’яніння.

А автомобілів нема?

Нема в Адміністративному кодексі. А поліція складає саме по Адміністративному кодексі протокол. Це величезна дірка. І поліція про це теж, на жаль, з 1 липня була повідомлена про ту ситуацію, вони все прекрасно знають. Ну, але, на жаль, вони керуються роз’ясненням чи суду, чи департаменту, що складати протоколи далі.

Але це ж така сізіфова праця – ні про що.

Будь-який суддя при першому клопотанні адвоката, чи якщо суддя обізнаний… А повірте, пан Гирич є суддею-спікером із майже 30-річним досвідом, він дуже обізнаний – і він має повне право цю справу завернути й відправити на доопрацювання, тому що в Кодексі немає. Суддя судить по законах, по книжках. Якщо в книжці написано не «транспортним засобом», а «річковим судном», тоді як можна?

Це зрозуміло. Ну і яким чином тоді боротися з таким ганебним явищем?

Тільки законодавчим. Ми, наша спільнота, автомобілісти, ми очікуємо з нетерпінням прийняття в другому читанні законопроекту 2695, який депутати мали би давно проголосувати. Він є проголосований у липні в першому читанні. Це великий законопроект (принаймні, наскільки я ознайомився з положеннями) по розширенню повноважень поліції по протидії п’яним водіям. І зокрема цим законопроектом буде узаконена стаття 130 в Адміністративному кодексі.

Тобто вона просто повернеться, штраф – 10 000, позбавлення прав, так? Це ви маєте на увазі? Чи жорсткіше?

Якщо я не помиляюся, там буде підвищення штрафу до 17 000 і рік позбавлення. Але на мою суб’єктивну думку, хоча я себе вважаю обізнаним в даній сфері, я вважаю, що саме підняття штрафу, збільшення покарання не давало ефекту – і два рази вже не давало з 2015 року.

Воно і не дасть. Це невідворотність покарання – позбавлення прав.

Я прихильник не стільки невідворотності покарання – я прихильник превентивних заходів. Вважаю, що саме виявлення. Якщо виявляти, і якщо водії будуть думати не «а, зупинять – порішаю», а якщо він буде знати: «Блін, вип’ю – сяду. Зупинять – будуть проблеми. Страчу час, страчу нерви, свято обірветься, потім треба шукати адвоката, треба зв’язки шукати, переживати. Ні – викличу собі тверезого водія або взагалі не поїду на машині». Оце є важливіше.

Більшість людей, знаєте, «якби мені той розум, що моїй жінці потім» – всі би так і робили, напевно. Бо навіть якщо «порішати», як ви кажете, – це все одно проблеми, це треба напружуватися, свята вже немає і так далі.

Ну звичайно, телефон треба підіймати, комусь дзвонити, гроші тратити – це все зайві клопоти. Тому якщо людина буде обізнана в тому, що її ймовірно зупинять…

Наприклад, якщо поліції дадуть, згідно з законопроектом, повноваження по проведенню рейдів або так званих перевірок – хтось вважає, що це є повернення до часів ДАІ. Хоча, на мою думку, якщо це правильно прописати законами і підзаконними актами, додати туди громадський контроль, додати туди увагу ЗМІ. Тобто що це не буде десь по кущах, це не буде, хто коли захотів – це буде, наприклад, визначений період.

Умовно, підвищена концентрація нетверезих водіїв – п’ятниця вечір. Будь ласка, поліція запрошує ЗМІ, запрошує активістів, визначені місця, визначений час, у які, наприклад, поліція повідомляє заздалегідь і запрошує журналістів. Будь ласка, на тих пунктах при контролі, щоб не було питань до поліції.

Я розумію. Але завжди, коли така вибірковість, є проблема зловживань. Так можна знищувати репутацію якогось ресторану чи просто їм клієнтів відлякувати... Але ви згадали про превентивні заходи. Наскільки я знаю, ваша організація власне працює активно, щоби популяризація цієї послуги…

«Тверезий водій».

«Тверезий водій». Як з цим?

Ми вирішили проводити рейди. Можливо, це благородно, можливо, хтось вважає, що ми на когось працюємо. Проводити рейди – знову ж таки, це покарання, тобто виявлення покарання. Ми хочемо піти далі і розвивати саме оцю превенцію.

На початку року ми комунікувати з перевізниками таксі у Львові, які надають послугу «Тверезого водія», ми скомунікувалися з компанією Uklon, яка погодилася з нами розробити спільний проект. І наразі ми дійшли до того, що спільно з Uklon та з Львівською міською радою ми невдовзі (сподіваюся, якщо нам повний локдаун чи карантин не зашкодить) проведемо таку соціальну кампанію.

На що ми спрямовані? На те, щоби заклади, в яких потенційно є багато нетверезих водіїв, де водії вживають, а потім можуть їхати додому на автомобілі, щоби заклади пропонували своїм відвідувачам користуватися.

Не важливо, якої фірми – ми не пропагуємо і не рекламуємо якусь одну компанію. Ми, в принципі, популяризуємо послугу, яку надають п’ять чи шість компаній у Львові. Будь ласка, от є перелік телефонів – дзвоніть, можете з мобільного додатку зайти, це не є дорого. Тому що середня вартість по місту Львову «Тверезого водія» (ми проводили опитування – люди, на жаль, не обізнані), в середньому чек є 300 гривень. І питання – нащо ризикувати, нащо наражатися на небезпеку?

Я одного разу користувався цією послугою – вона втричі дорожча, ніж звичайне таксі. І от цього не розумію. Туди-сюди, тому водієві якось треба потім дістатися додому, але туди-сюди – це два. Чому втричі дорожче? Це загадка.

Це питання до фірм. Але є вихід: якщо знаєш, що будеш вживати – не бери машину. Якщо вже сталося так, що ти не планував, але випив – нащо ризикувати? В тебе теж є вихід, це дешевше, ніж штраф.

Хотів запитати: а ви отримуєте якісь погрози з боку затриманих? Я ж так розумію, вони дізнаються, що їх зупинили, тому що був виклик на 102, інформація… Поліцейські, напевно, зобов’язані це повідомляти чи ні? Чи ви залишаєтеся анонімними?

В принципі, можна робити анонімні виклики на 102. Але, з нашого досвіду, ми виступаємо як свідки, коли поліцейські оглядають водія. Нас потім викликають у суд для того, щоби поставити питання, підтвердити якісь факти. Й адвокати часто дізнаються інформацію – тобто хто повідомляв, з якого номера телефону. Інколи погрожують у мережі, у Facebook виписують погрози, лишають, інколи на сторінці Facebook лишають погрози. В судовому засіданні в нас був випадок нещодавно – це був віце-президент футбольного клубу «Демня» Андрій Кучма, можете проґуґлити.

Ми писали про цей випадок.

Так, ви писали. Власне це наші активісти про нього повідомили, там була дуже конфліктна ситуація.

І що, погрожував?

Погрожував. Прямо в судовому засіданні погрожував свідкам нашим – активістам, поліцейській патрульній жінці, яка його оформляла… Я б сказав, не те, що непристойно виражався при судді, жінці, а просто тваринно…

І який результат судового засідання?

Суддя визнала винного. В апеляції є суддя (забув, як називається прізвище), теж ми про неї писали, і ви писали. В апеляції виграв.

Виграв? Тобто не винний.

Так, не винний.

Буде їздити далі… Ну, таке трошки сумне завершення програми.

Трапляється, на жаль.

Нагадаю, що сьогодні в студії ZAXID.NET LIVE був керівник ГО Pitbull Lviv Микола Ільчук, і ми говорили про проблему нетверезих водіїв. Мене звати Олег Онисько. Дякую, що читаєте і дивитеся ZAXID.NET.