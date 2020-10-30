В Україні активно впроваджують систему автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Ця система з 50 комплексів автофіксації (КАФ) уже частково працює на Київщині, та у деяких інших областях, зокрема і на Львівщині. До кінця року на дорогах встановлять ще 220 таких приладів

ZAXID.NET вперше публікує онлайн-мапу з точними координатами КАФів.

Визначенням місць, де встановлюють КАФи, займається Укравтодор (на трасах державного значення) та органи місцевого самоврядування (на дорогах місцевого значення та в містах).

Наразі Укравтодор визначив 41 місце для встановлення 58 таких комплексів із запланованих 220. 28 з них встановлять на Львівщині, один у Буську та два у Солонці уже працюють у тестовому режимі. Місцева влада місця для встановлення приладів автофіксації порушень ще не визначала.

ZAXID.NET надалі оновлюватиме онлайн-карту, як тільки відповідальні структури визначать місця розміщення решти КАФів.

Зазначимо, що зараз КАФи автоматично фіксують лише перевищення швидкості, проте до кінця року система почне фіксувати й інші порушення – приміром, проїзд на червоний сигнал світлофора, порушення правил зупинки чи стоянки, проїзд смугою для громадського транспорту, тротуарами, смугами зустрічного руху тощо.

Після фіксації порушення системою інформація надходить до центру обробки патрульної поліції, де розглядається поліцейським, який виносить постанову про штраф. Паперову постанову із спеціальними елементами захисту надсилають власнику авто рекомендованим листом. Постанова набуває чинності як з моменту її отримання порушником, так і в разі відмови її отримувати.