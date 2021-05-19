У Львові почали встановлювати комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (КАФ). Усього мають встановити 12 КАФів на восьми локаціях. Львів стане першим містом після Києва, де запрацюють такі комплекси.

«За даними попереднього року, у Львові є понад 40 місць концентрації ДТП. Ми їх проаналізували і визначили приблизно 15 місць, де причиною аварій є перевищення швидкості. На такі місця ми й брали погодження на встановлення КАФів. Кінцево ми обрали вісім місць. Одне з них – на вул. Стуса – ще в процесі погодження, але я впевнений, що ми це погодження отримаємо», - розповів ZAXID.NET в. о. керівника управління безпеки міста Андрій Білий.

КАФи працюватимуть у тестовому режимі вже з наступного тижня, а вже з початку червня фіксуватимуть порушення, за які водії отримуватимуть реальні штрафи. Нагадаємо, що місті швидкість автомобілів обмежена до 50 км/год, однак допустиме перевищення до 20 км/год.

Комплекси вартістю близько мільйона гривень кожен закуплені коштом уряду та перебуватимуть на балансі МВС.

Місця встановлення КАФів у Львові:

Перехрестя вул. Сихівська і вул. Кавалерідзе – один комплекс в бік просп. Червоної Калини

Вул. Хуторівка, 4Б – два комплекси по обидва боки вулиці

Вул. Стрийська, 109 – два комплекси по обидва боки вулиці

Вул. Стрийська, 35 – один комплекс в бік центру міста

Вул. Княгині Ольги, 100 – два комплекси в обидва боки

Вул. Володимира Великого, 51 – один комплекс у бік кільця з вул. Княгині Ольги

Вул. Шевченка, 385-388 – один комплекс у бік центру міста

Вул. Стуса, 18А/22А – два комплекси в обидва боки вулиці.

Визначенням місць встановлення КАФів займалася спеціальна комісія, до якої входили представники МВС, патрульної поліції та ЛКП «Львівавтодор». За словами Андрія Білого, загалом Львів потребує близько 30 КАФів, аби покрити основні магістральні вулиці.

Як інформував ZAXID.NET, систему автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху в Україні почали впроваджувати минулого року з Київщини. Зараз вона працює ще в кількох областях, у тому числі – на Львівщині. Раніше ZAXID.NET публікував онлайн-мапу з точними координатами запланованого розташування усіх КАФів та постійно її оновлює.

Зазначимо, що зараз КАФи автоматично фіксують лише перевищення швидкості, проте пізніше система почне фіксувати й інші порушення – приміром, проїзд на червоний сигнал світлофора, порушення правил зупинки чи стоянки, проїзд смугою для громадського транспорту, тротуарами, смугами зустрічного руху тощо.

Після фіксації порушення системою інформація надходить до центру обробки патрульної поліції, де розглядається поліцейським, який виносить постанову про штраф. Паперову постанову із спеціальними елементами захисту надсилають власнику авто рекомендованим листом. Постанова набуває чинності як з моменту її отримання порушником, так і в разі відмови її отримувати.