До переліку місць концентрації ДТП відносять лише ті ділянки, де сталися серйозні аварії з постраждалими або загиблими

У Львові визначили 43 місця, де найчастіше трапляються важкі ДТП. В основному – це перехрестя та магістральні вулиці, де водії перевищують швидкість. Перелік таких місць концентрацій ДТП представив керівник управління транспорту Львівської міської ради Орест Олеськів на засіданні депутатської комісії транспорту 5 квітня. На прохання ZAXID.NET управління транспорту надало редакції перелік усіх 43 небезпечних точок. До місць концентрації ДТП відносяться ділянки доріг, на яких часто трапляються ДТП з загиблими або травмованими. Такі ділянки визначають за допомогою спеціальних параметрів. Місця концентрації ДТП у Львові: Галицький район пр. Чорновола, 7;

пр. Чорновола, 2;

перехрестя пр. В. Чорновола – вул. Під Дубом;

перехрестя вулиць Городоцька – Ярослава Мудрого;

вул. І.Франка, 66-68.

перехрестя вулиць Городоцька – Ярослава Мудрого; Залізничний район вул. Кульпарківська, 226;

вул. Кульпарківська, 230;

перехрестя вул. Любінська – Петлюри;

вул. Виговського, 100;

перехрестя вул. Городоцька – Виговського;

вул. Городоцька, 300. Личаківський район вул. Богданівська, 44;

вул. Пасічна, 64-68;

вул. Личаківська, 7-10;

вул. Тракт Глинянський, 100 – пер. вул. Бігова. Шевченківський район вул. Шевченка, 358;

вул. Шевченка, 386;

перехрестя вул. Липинського – вул. Замарстинівська;

перехрестя вул. Липинського – вул. Промислова;

перехрестя пр. Чорновола – вул. Хімічна.

вул. Богдана Хмельницького, 267-275;

вул. Липинського, 58;

пр. Чорновола, 93;

пр. Чорновола, 12-14;

вул. Винниця, 52-60. Сихівський район вул. Хуторівка, 4Б;

вул. Стрийська, 45, перехрестя вул. Стрийська – вул. Володимира Великого;

пр. Ч. Калини, 7;

пр. Ч. Калини, 77;

перехрестя пр. Червоної Калини, 62– вул. Сихівська;

перехрестя вул. Зелена – вул. Сихівська;

вул. Стрийська, 109;

вул. Стрийська, 35

перехрестя вулиць Зелена – Луганська;

перехрестя вулиць Сихівська – Кавалерідзе. Франківський район вул. Володимира Великого, 51;

вул. Городоцька, 179;

вул. Княгині Ольги, 100;

вул. Наукова, 35 А;

перехрестя вул. Кульпарківська– вул. Перфецького;

перехрестя вул. Кульпарківська– вул. Окружна - Антоновича;

вул. Володимира Великого, 5;

вул. Городоцька, 223-227. Нагадаємо, раніше ZAXID.NET склав онлайн-карту усіх ДТП Львова, що трапились упродовж 2018-2020 років.

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