У Львові визначили 43 місця концентрації автомобільних аварій
Управління транспорту назвало ділянки на дорогах міста, де найчастіше гинуть або травмуються учасники ДТП
У Львові визначили 43 місця, де найчастіше трапляються важкі ДТП. В основному – це перехрестя та магістральні вулиці, де водії перевищують швидкість.
Перелік таких місць концентрацій ДТП представив керівник управління транспорту Львівської міської ради Орест Олеськів на засіданні депутатської комісії транспорту 5 квітня. На прохання ZAXID.NET управління транспорту надало редакції перелік усіх 43 небезпечних точок.
До місць концентрації ДТП відносяться ділянки доріг, на яких часто трапляються ДТП з загиблими або травмованими. Такі ділянки визначають за допомогою спеціальних параметрів.
Місця концентрації ДТП у Львові:
Галицький район
- пр. Чорновола, 7;
- пр. Чорновола, 2;
- перехрестя пр. В. Чорновола – вул. Під Дубом;
- перехрестя вулиць Городоцька – Ярослава Мудрого;
- вул. І.Франка, 66-68.
- перехрестя вулиць Городоцька – Ярослава Мудрого;
Залізничний район
- вул. Кульпарківська, 226;
- вул. Кульпарківська, 230;
- перехрестя вул. Любінська – Петлюри;
- вул. Виговського, 100;
- перехрестя вул. Городоцька – Виговського;
- вул. Городоцька, 300.
Личаківський район
- вул. Богданівська, 44;
- вул. Пасічна, 64-68;
- вул. Личаківська, 7-10;
- вул. Тракт Глинянський, 100 – пер. вул. Бігова.
Шевченківський район
- вул. Шевченка, 358;
- вул. Шевченка, 386;
- перехрестя вул. Липинського – вул. Замарстинівська;
- перехрестя вул. Липинського – вул. Промислова;
- перехрестя пр. Чорновола – вул. Хімічна.
- вул. Богдана Хмельницького, 267-275;
- вул. Липинського, 58;
- пр. Чорновола, 93;
- пр. Чорновола, 12-14;
- вул. Винниця, 52-60.
Сихівський район
- вул. Хуторівка, 4Б;
- вул. Стрийська, 45, перехрестя вул. Стрийська – вул. Володимира Великого;
- пр. Ч. Калини, 7;
- пр. Ч. Калини, 77;
- перехрестя пр. Червоної Калини, 62– вул. Сихівська;
- перехрестя вул. Зелена – вул. Сихівська;
- вул. Стрийська, 109;
- вул. Стрийська, 35
- перехрестя вулиць Зелена – Луганська;
- перехрестя вулиць Сихівська – Кавалерідзе.
Франківський район
- вул. Володимира Великого, 51;
- вул. Городоцька, 179;
- вул. Княгині Ольги, 100;
- вул. Наукова, 35 А;
- перехрестя вул. Кульпарківська– вул. Перфецького;
- перехрестя вул. Кульпарківська– вул. Окружна - Антоновича;
- вул. Володимира Великого, 5;
- вул. Городоцька, 223-227.
Нагадаємо, раніше ZAXID.NET склав онлайн-карту усіх ДТП Львова, що трапились упродовж 2018-2020 років.