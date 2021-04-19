Камери встановлюють у місцях, де найчастіше стаються ДТП

Упродовж квітня-травня на дорогах державного значення Львівської області встановлять ще 19 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Роботи з їх встановлення вже стартували. Загалом в області працюватиме 21 такий комплекс.

У понеділок, 19 квітня, у Службі автомобільних доріг Львівщини розповіли, що прилади контролю встановлюють у місцях концентрації ДТП та на ділянках з підвищеною аварійністю. Лише за перші кілька годин роботи три камери, раніше встановлені на дорозі М-06 Київ-Чоп у Солонці та Буську, зафіксували понад 800 порушень ПДР.

Цього року комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР запрацюють на таких трасах області:

М-06 Київ-Чоп (10 камер): у Бродах, Суходолах, Дідилові, Запитові, Нагірному та на кільцевій дорозі Львова поблизу транспортної розв’язки у Солонці – по одній одиниці та у Гамаліївці і Чишках – по дві;

(10 камер): у Бродах, Суходолах, Дідилові, Запитові, Нагірному та на кільцевій дорозі Львова поблизу транспортної розв’язки у Солонці – по одній одиниці та у Гамаліївці і Чишках – по дві; М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська – у селі Великий Дорошів;

– у селі Великий Дорошів; М-10 Львів-Краковець три камери у таких населених пунктах: Підрясне, Івано-Франкове та Наконечне Перше;

три камери у таких населених пунктах: Підрясне, Івано-Франкове та Наконечне Перше; Західний обхід міста Львова – по одній камері в Рудному та у Зимній Воді;

– по одній камері в Рудному та у Зимній Воді; М-11 Львів-Шегині – одна камера у Бартатові;

– одна камера у Бартатові; Н-17 Львів-Радехів-Луцьк – дві камери в межах населених пунктів Вислобоки та Ременів.

«Ми зі свого боку робимо все можливе, аби наші шляхи були безпечними. Зокрема, ремонтуємо та будуємо автомобільні дороги, розширяємо проїзні частини, вдосконалюємо та влаштовуємо транспортні розв’язки, освітлюємо магістралі та проводимо заходи із безпеки дорожнього руху. Тим не менше, безвідповідальних водіїв, які нехтують вимогами Правил дорожнього руху, зокрема швидкісного режиму, досить часто зустрічаємо на дорогах. Лише контроль дозволить зменшити аварійність та їх наслідки на автомобільних шляхах», – зазначив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

На Львівщині вже працюють три камери автоматичної фіксації порушень ПДР – на дорозі М-06 Київ-Чоп у Солонці та Буську. Їх встановили наприкінці минулого року.