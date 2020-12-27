Досі ці камери працювали у тестовому режимі, із 30 грудня вони почнуть фіксувати порушення ПДР

У Солонці неподалік Львова, а також біля міста Буськ від 30 грудня почнуть працювати камери автоматичної фіксації порушень ПДР. Йдеться про три камери, які вже встановлені і довгий час працювали у тестовому режимі. Про початок їх повноцінної роботи у неділю, 27 грудня, повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«30 грудня на автомобільній дорозі М-06 (Київ – Чоп) запрацюють три камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі. Розміщення камер: на 490 км+400 автодороги, поблизу міста Буськ; на 555 км+662 автодороги, поблизу села Солонка; на 555 км+730 автодороги, поблизу села Солонка», – повідомив Олексій Білошицький.

Він уточнив, що камери на цих місцях вирішили встановити через велику кількість аварійних ситуація через перевищення швидкості.

Усього на Львівщині має бути 22 комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР. Місця для них вже визначив Укравтодор (усі ці місця можна подивитися на карті ZAXID.NET).

Наразі ці камери фіксують лише перевищення швидкості, але планується, що ці системи будуть фіксувати ще й проїзд на червоний сигнал світлофора, порушення правил зупинки чи стоянки, проїзд смугою для громадського транспорту, тротуарами, смугами зустрічного руху тощо.