Світлану Бокшу призначили начальницею ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області у 2022 році

Начальниця Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області Світлана Бокша опублікувала декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Світлана Бокша задекларувала 286 тис. грн зарплати, 144 тис. грн аліментів, 720 тис. грн подарунків від своїх родичів та 185 тис. грн доходу від продажу рухомого майна. Також начальниця Держгеокадастру Закарпаття вказала, що відсудила майже 120 тис. грн заборгованості з попереднього місця роботи – Закарпатського науково-дослідного та проектного інституту благоустрою. На банківських рахунках у чиновниці розміщено 22 тис. грн, ще мільйон гривень вона тримає готівкою.

У власності Світлани Бокши квартира в Ужгороді та новий Hyundai Elantra за 677 тис. грн, який вона купила у травні 2022 року. Також начальниця Держгеокадастру Закарпаття вказала, що має 4 тис. акцій готелю «Інтурист-Закарпаття».

Додамо, що Світлану Бокшу призначили начальницею Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області у січні 2022 року. До неї посаду займала Світлана Мельничук, яка є однією з підозрюваних у справі привласнення сотень гектарів землі народним депутатом Робертом Горватом.