Світлана Мельничук є однією з підозрюваних у справі привласнення сотень гектарів землі

Вищий антикорупційний суд зменшив з 1,34 млн грн до 908,4 тис. грн розмір застави колишній начальниці Головного управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в Закарпатській області Світлані Мельничук. Її підозрюють її у причетності до справи про привласнення землі народним депутатом Робертом Горватом.

Як йдеться в ухвалі суду, прийнятій 1 лютого, обвинуваченій зменшили заставу на 433,6 тисячі гривень – з 500 до 300 неоподаткованих мінімумів для працездатних осіб і тепер вийти з в’язниці вона може за 908,4 тис. грн.

За інформацією сайту «Слово і діло», колишня керівниця Держгеокадастру Закарпаття Світлана Мельничук є однією з підозрюваних у справі привласнення сотень гектарів землі народним депутатом Робертом Горватом.

6 листопада 2023 року Роберту Горвату призначили 26,8 млн грн застави, а 19 січня САП завершила досудове розслідування справи. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.