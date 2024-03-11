Анастасія Пентек керує Головним управлінням Пенсійного фонду України у Закарпатській області 22 роки

Начальниця Головного управління Пенсійного фонду України у Закарпатській області Анастасія Пентек опублікувала декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Анастасія Пентек задекларувала 737,2 тис. грн зарплати і 174,8 тис. грн пенсії. Для порівняння – у 2022 році вона заробила в ПФУ 661,8 тис. грн та отримала 155,8 тис. грн пенсії. Грошей на банківських рахунках чи готівки начальниця Пенсійного фонду Закарпаття не має. У власності Анастасії Пентек дві земельні ділянки у селі Тарнівці, під Ужгородом, загальною площею 5,91 тис м2, автомобіль Renault Megane Scenic 2008 року випуску та трактор ЮМЗ. Ця інформація присутня і в декларації держслужбовиці за 2022 рік.

Чоловік начальниці Пенсійного фонду Закарпаття Андрій Пентек у 2023 році отримав 25 тис. грн пенсії. Для порівняння – у 2022 році його пенсія склала 23,8 тис. грн, ще 96,4 тис. грн він заробив у фермерському господарстві «Коник». У власності Андрія Пентека 4 земельні ділянки у Тарнівцях загальною площею 2,4 га і житловий будинок у цьому ж селі вартістю 345,9 тис. грн. В автопарку – сільськогосподарська техніка і два мотоцикли: YM і Loncin. Як і дружина, грошей на рахунках чи готівкою Андрій Пентек не тримає.

Додамо, що Анастасія Пентек керує Головним управлінням Пенсійного фонду України у Закарпатській області 22 роки.