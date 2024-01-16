Олексій Петріченко працює у податковій службі з 2005 року

Начальник Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області Олексій Петріченко опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Олексій Петріченко задекларував 563,5 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік він заробив у податковій 708,4 тис. грн. Грошей на банківських рахунках чи готівки податківець не має. У власності Олексія Петріченка квартира в Ужгороді площею 89 м2 і вартістю 270 тис. грн і два гаражі загальною вартістю 74,2 тис. грн. Ця інформація присутня і в декларації податківця за 2021 рік.

Дружина начальника податкової Закарпаття Наталія Петріченко у 2022 році задекларувала 15,5 тис грн доходу. У 2021 році від підприємницької діяльності вона отримала 12,7 млн грн. На банківському рахунку у Наталії Петріченко – 200 тис. грн, ще 35,3 тис. євро і 13 тис. доларів вона тримає готівкою. У 2021 році готівки у дружини податківця було майже на 100 тис. доларів більше.

У власності Наталії Петріченко Mazda 3 2015 року випуску і вартістю 395,5 тис. грн, земельна ділянка площею 550 м2 і житловий будинок в Ужгороді площею 109 м2, не введений в експлуатацію. Також у декларації 2022 року дружина начальника податкової Закарпаття вказала нежитлове приміщення площею 179 м2 і вартістю 1,4 млн грн, якого не було у декларації за 2021 рік.

Додамо, що Олексій Петріченко працює у податковій службі з листопада 2005 року. З 2014 року він очолює Головне управління ДФС у Закарпатті, а в 2021 році його призначено керівником ДПС у Закарпатській області.