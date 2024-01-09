Віктор Данко у 2022 році задекларував 1,5 млн зарплати

Голова Ужгородського міськрайонного суду Віктор Данко опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Віктор Данко задекларував 1,5 млн зарплати у суді, ще близько 30 тис. грн він заробив, викладаючи в Ужгородському національному університеті. У довоєнний 2021 рік його зарплата в Ужгородському міськрайонному суді становила 1,7 млн грн, в УжНУ він заробив 30 тис. грн. На банківському рахунку у судді 54,3 тис. грн. Ще 1,5 млн грн і 100 тис. доларів він тримає готівкою.

Віктор Данко задекларував 750 тис грн доходу з продажу рухомого майна. Ймовірно, мова йде про Mitsubishi Outlander 2017 року випуску, якого нема у декларації 2022 року. У власності судді також земельна ділянка в Ужгороді, площею 1000 м2.

Дружина судді Дана Данко задекларувала подарунок від дочки – 772 тис грн у негрошовій формі. Можна припустити, що йдеться про будинок, площею 189 м2, в якому проживає сім’я голови Ужгородського міськрайонного суду. У 2021 році будинок був у власності дочки Віктора Данка, а тепер належить його дружині.

Також у власності Дани Данко 6 земельних ділянок і 56,8 тис. грн на банківських рахунках. Їздить вона на орендованих у ТОВ «Квадр Авто» Audi Q7 2017 року випуску і вартістю 936 тис. грн і Toyota Camry 2021 року випуску за 791 тис. грн.

Додамо, що Віктор Данко очолює Ужгородський міськрайонний суд з 2014 року. У 2018 році він заявляв, що в його кабінеті встановили пристрій для прослуховування, а в 2021 році поскаржився на підсудного, який погрожував судді і його дружині побиттям і смертю.