Голова Ужгородського міськрайонного суду Віктор Данко поскаржився до Вищої ради правосуддя через погрози фізичної розправи від підсудного – Івана Романця. Суддя заявив, що підсудний погрожував йому та його сім’ї, бо хоче отримати виправдальний вирок у справі.

Як зазначається у повідомленні Віктора Данка до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора, коли суддя прогулювався з родиною по місту, до них підбіг підсудний Іван Романець та почав погрожувати побиттям та смертю судді та його дружині.

«27 жовтня 2021 року, під час прогулянки з родиною містом, підсудний, помітивши мене, наздогнав та почав погрожувати фізичною розправою мені та моїй дружині. Зміст висловлювань підозрюваного дає мені достатні підстави вважати, що він допустив протиправне втручання у мою діяльність як судді щодо здійснення правосуддя у справі», – зазначив у своєму зверненні Віктор Данко.

У справі, яка перебуває на розгляді у судді Ужгородського міськрайонного суду Віктора Данка, Іван Романець є обвинуваченим за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).

У відповіді Вищої ради правосуддя на звернення судді йдеться про те, що рада звернулася до Служби судової охорони щодо забезпечення особистої безпеки суддів, членів їх сімей та охорони приміщення Ужгородського міськрайонного суду, а також до Офісу Генпрокурора для перевірки обставин, про які повідомив суддя Віктор Данко.

Розгляд справи стосовно Івана Романця призначено на середу, 11 листопада. У матеріалах справи зазначається, що чоловік обвинувачується у завданні легких тілесних ушкоджень Тетяні М., про деталі справи не повідомляється, проте, відомо, що обвинувачений та потерпіла почергово не з’являються на судові засідання.