Слідчі провели обшуки в Лисичанському міському суді через махінації з судовими справами

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило суддю та працівників Лисичанського міського суду Луганської області на махінаціях із ухваленням судових рішень. Суддя, будучи за містом, отримувала зарплату, а від її імені ухвалювалися рішення.

Як повідомила прес-служба ДБР у четвер, 4 листопада, під час відсутності на робочому місці однієї судді від її імені приймалися судові рішення. Ці «ухвали» потім офіційно вносилися до автоматизованої системи документообігу. До того ж судді, яка перебувала за межами міста, нараховувалася та виплачувалася заробітна плата.

В середу, 3 листопада, працівники ДБР провели обшуки у Лисичанському міському суді для отримання додаткових доказів. Під час обшуків слідчі вилучили судові справи, табель обліку робочого часу, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, які будуть відправлені для проведення експертизи.

Справу відкрили за трьома статтями ККУ:

«Незаконне втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя, вчинені за попередньою змовою групою осіб»;

«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб»;

«Службове підроблення».

Санкції цих статей передбачають позбавлення волі на строк до восьми років.