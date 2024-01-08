Анатолія Ковальчука призначили керівником Закарпатської обласної прокуратури у січні 2023 року

Керівник Закарпатської обласної прокуратури Анатолій Ковальчук опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Анатолій Ковальчук задекларував 1,3 млн грн зарплати, отриманої у 2022 році в Офісі генпрокурора, і 64,4 тис. грн пенсії. У повідомленні про суттєві зміни в майновому стані він також вказав премію, отриману у грудні 2023 року у Закарпатській обласній прокуратурі, розміром 225,7 тис. грн. У довоєнний 2021 рік його зарплата у прокуратурі становила 751,9 тис. грн, також він отримав 129 тис. грн пенсії. На банківському рахунку у «Приватбанку» Анатолій Ковальчук тримає 191,7 тис. грн, ще прокурор задекларував 200 тис грн і 20 тис. доларів готівкою.

У власності Анатолія Ковальчука 4 земельні ділянки, загальною площею понад 40 тис.м2, будинок площею 270 м2 і Lexus RX350 2017 року випуску за півмільйона гривень. У декларації прокурора за 2021 рік ця інформація теж присутня.

Дружина прокурора Закарпатської області Оксана Ковальчук задекларувала 465 тис. грн доходу від підприємницької діяльності. Також вона тримає 250 тис. грн і 30 тис. доларів готівкою. У власності Оксани Ковальчук будинок, офіс, 4 земельні ділянки, склади і BMW X3 2015 року випуску за 300 тис. грн.

Нагадаємо, уродженця Вінничини Анатолія Ковальчука призначили керівником Закарпатської обласної прокуратури у січні 2023 року. До того він працював в органах прокуратури Полтавської, Рівненької, Вінницької, Чернівецької областей та в Офісі генпрокурора. У липні 2016 року Генпрокурор Юрій Луценко відсторонив Анатолія Ковальчука з посади прокурора Рівненщини і пообіцяв повністю змінити керівництво прокуратури області. Це сталося після того, як правоохоронці викрили схему незаконного видобутку бурштину на території області, яку організував заступник Ковальчука Андрій Боровик.