Армія оборони Ізраїлю контролює пропускний пункт «Рафах»

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про взяття під контроль палестинської частини контрольно-пропускного пункту «Рафах», що на кордоні з Єгиптом. Про це у вівторок, 7 травня, повідомили Times of Israel та Haaretz.

Як повідомили ізраїльські військові, перед захопленням пропускного пункту вони отримали розвідувальну інформацію про те, що перехід «використовується в терористичних цілях». Військова операція відбувалась під керівництвом 162-ї дивізії та 401-ї бронетанкової бригади у співпраці зі спецпідрозділами, які діяли на сході Рафаха.

Крім того, ізраїльські військові взяли під контроль центральну дорогу, яка з’єднує північну та південну частини Сектора Гази. Як повідомив ЦАХАЛ, наразі на місці здійснюється «оперативний контроль».

За даними ізраїльського сайту новин Ynet, під час операції ліквідували 20 бойовиків ХАМАС та виявили три входи в тунелі. Також ізраїльські військові знищили начинений вибухівкою автомобіль.

Нагадаємо, 7 квітня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вивела сухопутні підрозділи з півдня Сектора Гази. Ізраїльські військові майже повністю залишили місто Хан-Юніс, яке вважається важливою базою бойовиків палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС. Водночас начальник штабу ЦАХАЛу Герці Галеві заявив, що війна ще не завершена і Ізраїль «не залишить бригади ХАМАС діяти в будь-якій частині сектора».