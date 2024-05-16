За проігноровану повістку до ТЦК закарпатці присудили 5100 грн штрафу

Мукачівський міськрайонний суд визнав винною місцеву мешканку Ольгу Кулю в ухиленні від військового обліку. За проігноровану повістку до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії жінці присудили 5100 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 13 травня, Ольга Куля є військовозобов’язаною, оскільки має середню спеціальну медичну освіту (сестринська справа), хоча наразі ніде не працює. 9 квітня їй додому принесли повістку для проходження військово-лікарської комісії з попередженням від начальника ТЦК про необхідність виконати вимоги законодавства щодо військового обліку і надання відомостей щодо стану здоров’я. Обвинувачена повістку проігнорувала.

Під час судового засідання Ольга Куля визнала свою вину та попросила призначити їй покарання у вигляді штрафу. Суд також врахував, що обвинувачена не має судимості і не перебуває на обліку у психіатра та нарколога.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Морозова визнала Ольгу Кулю винною в ухиленні від військового обліку і призначила їй покарання у вигляді штрафу, розміром 5100 гривень. На вирок можуть подати апеляцію.