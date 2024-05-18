Чоловіка взяли під варту без можливості внесення застави.

У Берегівському районі Закарпатської області поліція затримала 33-річного місцевого жителя, якого підозрюють у смертельному травмуванні 10-річного хлопчика, сина своєї співмешканки. Про це у суботу, 18 травня, повідомили прес-служби поліції та прокуратури Закарпатської області.

Мова йде про трагічний випадок про який ZAXID.NET писав кілька днів тому, 14 травня. Тоді, зокрема, повідомлялося, що у селі Серне Берегівського району під час спалювання сміття травмувалася 10-річна дитина. Попередньо йшлося про те, що дитина випадково підпалила себе через необережне поводження з вогнем: від пролитого бензину одяг хлопчика загорівся і він отримав опіки 70% тіла.

Лікарі кілька днів намагалися врятувати життя маленького пацієнта, проте від отриманих травм він помер в реанімаційному відділенні.

Однак у ході розслідування вдалося встановити більш точні обставини події. Як повідомили сьогодні правоохоронці, слідчими було здійснено цілий комплекс заходів, які дозволили встановити точні обставини за яких померла малолітня дитина. В результаті з’ясувалося, що до події причетний 33-річний співмешканець матері потерпілого хлопчика. Встановлено, що умисний підпал одягу на дитині вчинив саме він. Це сталося після того, як між дорослим та дитиною виникла сварка.

«З’ясувавши всі подробиці злочину та зібравши ряд неспростовних доказів, поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого», – повідомили в поліції.

Фігуранта взято під варту без можливості внесення застави.