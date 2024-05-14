На Закарпатті 10-річний хлопчик отримав важкі опіки під час спалювання сміття
Від пролитого бензину одяг загорівся і він отримав опіки 70% тіла
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У селі Серне Берегівського району під час спалювання сміття травмувалася 10-річна дитина. Від пролитого бензину одяг хлопчика загорівся і він отримав опіки 70% тіла.
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 14 травня, хлопчик живе з бабусею. Напередодні він вирішив спалити сміття на городі, а для розведення багаття використав бензин, частину якого розлив на себе.
«У певний момент одяг спалахнув, внаслідок чого хлопчик отримав термічні опіки ІІІ ступеню 60-70% тіла», – інформують у ДСНС.
Дитину госпіталізували у реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні у Мукачеві. Хлопчик у важкому стані.