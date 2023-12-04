Рятувальників викликали сусіди

У понеділок, 4 грудня, в одному з будинків селища Солотвино Тячівського району сталася пожежа. У кімнаті рятувальники знайшли трьох загиблих – чоловіка і двох дітей. Причиною загорання могло стати порушення правил пожежної безпеки.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області, рятувальників викликали жителі Солотвина, що мешкають у сусідньому будинку.

«Для ліквідації на місце було залучено вогнеборців Центру безпеки громадян та фахівців ДСНС. Під час розвідки пожежі в одній з кімнат оселі рятувальники виявили тіла чоловіка 1944 року народження та двох дітей 2017 та 2016 років народження», – інформують в ДСНС.

У поліції Закарпатської області зазначили, що опитали двох дітей, яким вдалося вибігти з палаючого приміщення. Вони розповіли, що займання, ймовірно, розпочалося з газового обігрівача. За порушення вимог пожежної безпеки, що спричинили загибель людей, поліція відкрила кримінальну справу.