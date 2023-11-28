Пожежу помітила сусідка і зателефонувала за номером 101

В Ужгороді на вул. Миколи Баб’яка у понеділок, 27 листопада, загорілася квартира на першому поверсі п’ятиповерхівки. На місці пожежі знайшли тіло господаря.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 28 листопада, пожежу помітила сусідка і зателефонувала за номером 101.

«На місце події направили бійців 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. О 20:00 вони локалізували загорання в одній із кімнат оселі й через дві хвилини повністю його ліквідували. На місці пожежі рятувальники виявили тіло 55-річного господаря квартири», – інформують в ДСНС.

Правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків.