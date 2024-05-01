Дистрибуторська компанія «Артхаус Трафік» випустила перший український тизер стрічки «Редакція» режисера Романа Бондарчука. Це сатирична комедія, знята незадовго до повномасштабного вторгнення на Херсонщині, зокрема в нині окупованих Олешківських пісках. Світова прем’єра фільму відбулася на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі у програмі Forum. В українських кінотеатрах картину випустять восени 2024 року.

Сюжет стрічки розгортається навколо ідеаліста Юри. Прагнення до справедливості приводить його до роботи в місцевій газеті на Херсонщині. Але виявляється, якщо ти працюєш регіональним журналістом, то легко можеш опинитися у вирі фейкових новин і корупційних схем. Особливо, якщо на носі вибори мера, а головний кандидат роздає передвиборчі обіцянки попри те, що перебуває в комі.

У головній ролі дебютував Дмитро Багненко, журналіст, а нині військовий. Також у фільмі зіграли акторка Римма Зюбіна («Люся інтерн», «Гніздо горлиці»), кінорежисерка Жанна Озірна, драматург Максим Курочкін, актори Андрій Кирильчук («Памфір»), Василь Кухарський («Максим Оса»), який помер від отриманих поранень у грудні 2023, звукорежисер Сергій Степанський («Вулкан»), режисер Олександр Шмаль, журналіст Сергій Іванов та інші.

Режисер і співавтор сценарію – Роман Бондарчук, знаний за своїми попередніми картинами «Вулкан» і «Українські шерифи». Також Бондарчук відомий як артдиректор фестивалю Docudays UA. «Редакція» продовжує серію фільмів режисера, присвячених дослідженню Півдня України.

Авторка сценарію – Алла Тютюнник, співавторка – Дар’я Аверченко. Продюсерки фільму: Дар’я Бассель («Мун Мен») та Дар’я Аверченко («Південь фільм»). Оператор: Вадим Ільков. Режисери монтажу: Віктор Онисько, який загинув на війні та Нікон Романченко. Композитор Антон Байбаков. Український дистрибутор – кінокомпанія «Артхаус Трафік».