«Редакція» – другий ігровий повнометражний фільм Романа Бондарчука

На Берлінському міжнародному кінофестивалі відбулась прем’єра фільму Романа Бондарчука «Редакція». Картину показують у секції Forum.

«Редакція» – другий ігровий повнометражний фільм Романа Бондарчука. За свій ігровий дебют, «Вулкан», режисер отримав Шевченківську премію, а його документальний фільм «Українські шерифи» був представником України у змаганні за оскарівську номінацію «найкращий міжнародний фільм».

Дмитро Багненко та Жанна Озірна у фільмі «Редакція» (кадр з фільму)

Дія «Редакції», як і всіх інших, і ігрових, і документальних фільмів Романа Бондарчука відбувається на його рідній Херсонщині. Фільм встигли зняти до повномасштабного вторгнення, проте війна у кіно присутні дуже активно.

Насамперед тому, що фільм присвячений режисерові монтажу Віктору Ониську, загинув наприкінці грудня 2022 року під час виконання бойового завдання. А в кадрі ми можемо побачити актора Василя Кухарського, який помер від отриманих поранень у грудні 2023.

Головний герой, Юра, біолог, що досліджує рідкісних тварин українського півдня стає свідком підпалу лісу. Він приносить матеріали до редакцій місцевих ЗМІ, проте їм не до того, але в одній із них йому пропонують роботу.

У фільмі знімались херсонський журналіст Дмитро Багненко, режисерка Жанна Озірна, Римма Зюбіна, Василь Кухарський, Андрій Кирильчук, драматург Максим Курочкін, Олександр Шмаль, блогер Сергій Іванов. Значна частина акторського складу – мешканці Херсонщини.

Роман Бондарчук розповів, що багато місць, де відбувались зйомки зараз під окупацією, деякі зруйновані, і спогад про них існує лише на екрані.

Сценарій стрічки написали Алла Тютюнник та Дар’я Аверченко. Разом з Дар’єю Бассель, Аверченко також виступили продюсерами фільму.

Вихід «Редакції» в український прокат запланований на осінь 2024 року. І вже можна спрогнозувати, що в Україні на нього відреагують дуже по-різному. Адже фільм не просто говорить про українську корупцію, доводячи певні ситуації до абсурду. Його фінал відбувається після завершення бойових дій.

Дмитро Багненко у фільмі «Редакція» (кадр з фільму)

Гротескні персонажі та ситуації існують ніби поза часом. Здається, що герої повернулись у 90-ті, проте скоріше за все вони звідтам і не виходили. Рейдерство, фінансові піраміди, перестрілки між конкурентами, тощо абсолютно занурюють глядача у минуле. Хіба що смартфони та суперечка про фемінітиви вказують на сьогодення. І ще волонтери, які впевнені, що велика війна може розпочатись у будь-яку мить. Вони ніби є тою, іншою Україною, але існує вонав андерґраунді.

Роман Бондарчук не просто зняв сатиру, що викриває корупцію. Він зняв гіркий та доволі злий фільм, який не дає надії. Фільм нерівний, проте без сумніву талановитий, дотепний та такий, що зачіпає за живе. Чекаємо у прокаті.