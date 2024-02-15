Жанна Озірна у фільмі «Редакція»

У четвер, 15 лютого, стартує Берлінський кінофестиваль. Цьогоріч у різних програмах покажуть три українські фільми, а також трилер «Любов, брехня та кровопролиття» з Крістен Стюарт, «Астронавт» з Адамом Сендлером та інші. Відкриє фестиваль фільм «Такі дрібниці» ірландського режисера Тіма Мілантса з Кілліаном Мерфі у головній ролі.



«Такі дрібниці»



«Такі дрібниці» ірландського режисера Тіма Мілантса – фільм-відкриття Берлінського кінофестивалю. Його події розгортаються на Різдво 1985 року, коли відданий батько і торговець вугіллям Білл Ферлонг (Кілліан Мерфі) дізнається про «пральні Магдалини», які керувалися римо-католицькими установами з 1820-х до 1996 року, а насправді були виправними центрами для молодих жінок. Фільм засновано на відзначеній нагородами книзі ірландської письменниці Клер Кіган.



«Любов, брехня та кровопролиття»





Відлюдькувата менеджерка тренажерного залу (Крістен Стюарт) закохується в амбітну бодібілдерку (Кеті М. ОʼБраєн), яка в гонитві за своєю мрією прямує у Вегас. Їхня пристрасть виливається в небезпечну пригоду. Прем'єра фільму британки Роуз Ґласс відбулась на кінофестивалі «Санденс».



«Редакція»



На Берлінале відбудеться світова прем'єра фільму «Редакція» українського режисера Романа Бондарчука («Вулкан», «Українські шерифи»). Фільм знімали на Херсонщині перед самим повномасштабним вторгненням. Молодий науковий співробітник природничого музею Юра (його зіграв Дмитро Багненко – журналіст, а зараз військовий) намагається врятувати ліс від знищення. Він несе фотографії паліїв та свою статтю до редакції місцевої газети, але ні природа, ні справедливість тут нікого не цікавлять.



«Повернися в рану»

Фільм про перформанс, поезію, музику та досвід людей на війні, у пошуках сенсу в нескінченних стражданнях і конфліктах. Фільм знаменитого американського режисера Абеля Феррари розповідає про вічний пошук свободи перед лицем гноблення та військової сили. Голос Патті Сміт, яка декламує твори Арто, Домаля та Рембо, долучається до слів солдатів та цивільних людей, які живуть у зоні бойових дій в Україні, та її президента Володимира Зеленського. Феррара побував в Україні, відвідав Гостомель, Бучу, Ірпінь, Бородянку, збираючи жахливі історії людей.



«Мирні люди»



Документальний фільм режисерки Оксани Карпович Intercepted (українська назва – «Мирні люди») створено у копродукції з Канадою та Францією. «Розлогі картини зображають руйнування, які спричинила війна в Україні, а перехоплені телефонні розмови між російськими солдатами та їхніми сім'ями – шокують», – йдеться у синопсисі.

Оксана Карпович народилася в Києві, а з 2013-го року живе та працює у Монреалі. Її першою повнометражною роботою був фільм «Не хвилюйся, двері відчиняться».



«Трохи чужа»



Фільм режисерки Світлани Ліщинської A Bit of Stranger («Трохи чужа») розповідає про її найближчу родину – маму, доньку, онуку. Усі вони родом з Маріуполя.

«Світлана, російськомовна українка, досліджує колонізовану частину своєї свідомості й намагається знайти відповіді на питання, як радянський тоталітаризм і русифікація вплинули на стосунки в її родині», – йдеться в описі.

«Інший кінець»

Знаменитий мексиканець Гаель Гарсіа Берналь та зірка фестивального хіта «Найгірша людина на світі» Ренаті Реінсве зіграли у науково-фантастичній стрічці «Інший кінець». Дія романтичної драми розгорнеться в недалекому майбутньому, де існує інноваційна технологія, за допомогою якої можна на якийсь час впроваджувати свідомість померлих людей у живі тіла. У центрі сюжету опиниться Сел (Берналь), чия дружина раптово вмирає, але потім з'являється у вигляді Зої (Реїнсве), жінки, яка здала своє тіло в оренду. Спогади покійної дружини Села імплантують на вигляд Зої, щоб протагоніст зміг попрощатися з коханою. Режисером фільму є П'єро Мессіна, який зняв драму «Очікування» з Жюльєт Бінош.



«Кухня»



Події картини мексиканського режисера Алонсо Руіспаласіоса «Кухня» розповідає про ресторан The Grill у Нью-Йорку. Коли з каси зникли гроші, опитують усіх працівників. Більшість із них – нелегальні іммігранти. Одним із кухарів є Педро (Рауль Бріонес) – молодий мексиканець, який прагне від життя більшого, ніж ця робота. А ще він закоханий в офіціантку, американку Джулію (Руні Мара).



«Астронавт»



Масштабна стрічка Юхана Ренка, режисера серіалу «Чорнобиль». У фільмі грають Адам Сендлер, Кері Малліган та Пол Дано. Події відбуваються у майбутньому, де астрономи виявили загадкову хмару пилу, створену кометою. Для дослідження цього явища необхідно відправити експедицію, але всі космічні держави відмовляються через небезпеку. Проте знаходяться добровольці.



«Імперія»

Події стрічки одного із найцікавіших сучасних французьких режисерів Брюно Дюмона відбуваються у мальовничому рибальському селі на північному узбережжі Франції. У цьому тихому місці народжується особлива дитина, настільки унікальна і незвичайна, що розв'язує таємну війну між позаземними силами добра і зла. У фентезі знялися Ліна Кудрі, Каміль Коттен, Лілі Роуз-Депп та інші.