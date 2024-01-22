74-й Берлінський фестиваль оголосив учасників основної конкурсної програми. Цього року журі визначатиме переможців на чолі з Лупітою Ніонго, кенійсько-мексиканською актрисою, володаркою премії «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану у картині «12 років рабства».

В основному конкурсі візьме участь 20 фільмів із різних країн. Серед найочікуваніших: фільм-відкриття «Такі дрібниці» з Кілліаном Мерфі, «Кухня» мексиканського режисера Алонсо Руіспаласіоса («Андор») з Руні Марою та інші. Докладніше про усі прем’єри читачі ZAXID.NET дізнаватимуться у репортажах з Берліна.

Загалом на фестивалі (крім основного конкурсу йдеться про програми Panorama, Forum та Berlinale Special) покажуть понад 100 фільмів. За межами конкурсу на кінофестивалі покажуть сай-фай «Астронавт» з Адамом Сендлером, трилер «Кохання, брехня, кров» з Крістен Стюарт, документальний фільм Цая Мінляна та інші картини.

Нагадаємо, у програмі Forum покажуть фільм «Редакція» Романа Бондарчука, а також документальну картину Оксани Карпович «Мирні люди» Також у програмі Panorama Dokumente буде представлений фільм режисерки Світлани Ліщинської A Bit of Stranger («Трохи чужа»).

Відомо також, що американського режисера Мартіна Скорсезе нагородять почесним «Золотим ведмедем» за внесок у кінематограф.

Основний конкурс: