Берлінський фестиваль назвав фільми основного конкурсу
Берлінале пройде з 15 до 25 лютого 2024 рокуКатерина Сліпченко, 0
74-й Берлінський фестиваль оголосив учасників основної конкурсної програми. Цього року журі визначатиме переможців на чолі з Лупітою Ніонго, кенійсько-мексиканською актрисою, володаркою премії «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану у картині «12 років рабства».
В основному конкурсі візьме участь 20 фільмів із різних країн. Серед найочікуваніших: фільм-відкриття «Такі дрібниці» з Кілліаном Мерфі, «Кухня» мексиканського режисера Алонсо Руіспаласіоса («Андор») з Руні Марою та інші. Докладніше про усі прем’єри читачі ZAXID.NET дізнаватимуться у репортажах з Берліна.
Загалом на фестивалі (крім основного конкурсу йдеться про програми Panorama, Forum та Berlinale Special) покажуть понад 100 фільмів. За межами конкурсу на кінофестивалі покажуть сай-фай «Астронавт» з Адамом Сендлером, трилер «Кохання, брехня, кров» з Крістен Стюарт, документальний фільм Цая Мінляна та інші картини.
Нагадаємо, у програмі Forum покажуть фільм «Редакція» Романа Бондарчука, а також документальну картину Оксани Карпович «Мирні люди» Також у програмі Panorama Dokumente буде представлений фільм режисерки Світлани Ліщинської A Bit of Stranger («Трохи чужа»).
Відомо також, що американського режисера Мартіна Скорсезе нагородять почесним «Золотим ведмедем» за внесок у кінематограф.
Основний конкурс:
- «Такі дрібниці» / Small Things Like These (реж. Тім Мілантс) - фільм-відкриття
- «Поза часом» / Hors du temps (реж. Олів'є Ассайас)
- «Дагомея» / Dahomey (реж. Маті Діоп)
- «Інший вихід» / Another End (реж. П'єро Мессіна)
- «Диявольська лазня» / The Devil's Bath (реж. Северін Фіала та Вероніка Франц)
- «Імперія» / L'Empire (реж. Брюно Дюмон)
- «Інша людина» / A Different Man (реж. Аарон Шімберг)
- «Кому я належу» / Who Do I Belong To (реж. Мерьям Жубер)
- «Кухня» / La Cocina (реж. Алонсо Руіспаласіос)
- «Мій улюблений торт» / Keyke mahboobe man (реж. Беташ Санеха та Міріам Моквадам)
- «Потреби мандрівника» / A Traveler's Needs (реж. Хон Сан-су)
- «Від Хільди, з любов'ю» / In Liebe, Eure Hilde (реж. Андреас Дрезен)
- «Пепе» / Pepe (реж. Нельсон Карло де Лос Сантос Аріас)
- «Перемога!»/ Gloria! (Реж. Маргерита Вікаріо)
- «Смерть» / Sterben (реж. Маттіас Гласнер)
- «Сини» / Vogter (реж. Густав Меллер)
- "Чорний чай" / Black Tea (реж. Абдеррахман Сіссако)
- «Чужа мова» / Langue Etrangere (реж. Клер Бюргер)
- «Шамбала» / Shambhala (реж. Мін Баадур Бам)
- «Архітектон» (Architecton), реж. Віктор Косаковський