На Берлінському міжнародному кінофестивалі, який пройде з 15 до 25 лютого, відбудеться декілька прем’єр українських фільмів. Як уже писав ZAXID.NET у програмі Forum пройде світова прем'єра картини «Редакція» Романа Бондарчука.

«Редакція» – другий повнометражний ігровий фільм Романа Бондарчука, який знімали у 2021 році на Херсонщині. Нагадаємо, за свій попередній фільм «Вулкан» Бондарчук отримав Шевченківську премію.

Головну роль у кінокартині зіграв херсонський журналіст та військовий Дмитро Багненко.

Також стало відомо, що у програмі Forum відновий фільм від будеться прем’єра документального фільму режисерки Оксани Карпович Intercepted (українська назва «Мирні люди»). Картину створено у копродукції з Канадою та Францією. «Розлогі картини зображають руйнування, які спричинила війна в Україні, а перехоплені телефонні розмови між російськими солдатами та їхніми сім'ями – шокують», – йдеться у синопсисі.

Оксана Карпович народилася в Києві, а з 2013-го року живе та працює у Монреалі. Оксана – випускниця культурології університету «Києво-Могилянська академія» та кіношколи університету Конкордія в Монреалі. Її першою повнометражною робтою був фільм «Не хвилюйся, двері відчиняться».

Також у програмі Panorama Dokumente буде представлений фільм режисерки Світлани Ліщинської A Bit of Stranger («Трохи чужа»).

«Світлана, російськомовна українка, досліджує колонізовану частину своєї свідомості й намагається знайти відповіді на питання, як радянський тоталітаризм і русифікація вплинули на стосунки в її родині», – йдеться в описі.

Режисерка родом з Маріуполя. Вона знімала свою найближчу родину (маму, доньку, онуку).

У програмі короткометражних фільмів також покажуть стрічку «Образа» Гліба Осатинського. Це американський режисер українського походження.

Берлінський міжнародний кінофестиваль входить до числа найпрестижніших у світі. Він відбувається щороку з 1951-го в лютому. Повну програму фестивалю ще не було оголошено.