Фільм «Назавжди-Назавжди» української режисерки Анни Бурячкової візьме участь у норвезькому кінофестивалі Tromsø International Film Festival. Про це йдеться на сторінці фільму у Facebook.

Стрічка буде представлена у секції How To Have Sex («Як займатися сексом»). Ця секція присвячена фільмам, створеним режисерками про жіночу сексуальність, з точки зору сексуального самовираження, кордонів, домінування, підпорядкування, тіла, бажання, сорому та радості.

У межах кінофестивалю відбудеться два покази, після яких глядачі матимуть можливість поспілкуватися з режисеркою Анною Бурячковою.

Tromsø International Film Festival (TIFF) – це міжнародний кінофестиваль, уперше проведений у 1991 році. Проходить він у норвезькому місті Тромсе щороку у третій тиждень січня.

«Назавжди-Назавжди» є повнометражним ігровим дебютом Анни Бурячкової, яка також знімає музичні відео тощо. Однією з останніх її робіт є кліп на пісню співачки Стасік «Герої не вмирають» та «Океану Ельзи». Дія фільму відбувається у Києві кінця 90-х. Головна героїня, Тоня, переходить зі школи в центрі міста до школи у спальному районі й приєднується до компанії, яка шукає пригод. Тоня закохується, але складне минуле переслідує її.

Сценарій Анна Бурячкова написала у співпраці з Мариною Степанською («Стрімголов», «Знебарвлена»). Робота над картиною розпочалась у 2020 році. Світова прем’єра відбулась на Венеційському кінофестивалі.