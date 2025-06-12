Найкращі мультфільми, які варто переглянути влітку

Мультики – це must-have для батьків на канікулах. Веселі історії просто необхідні під час подорожі, дощу за вікном, поїздки на дачу та взагалі на кожен день. Адже коли дитина поринає у світ яскравих пригод, і малеча задоволена, і батьки радіють.

Про п’ятірку топових мультфільмів, які піднімуть настрій не лише дітям, а й дорослим, розповідаємо далі у матеріалі.

«Мадагаскар 3»

Алекс, Марті, Мелман і Глорія приєднуються до цирку, який мандрує містами Європи. Разом із ним вони хочуть повернутися до Нью-Йорка. Проте зробити це буде непросто, адже на тваринок відкриває полювання колекціонерка звірів.

Ця частина у прем’єрний вікенд отримала найбільші касові збори серед усіх мультфільмів франшизи та стала найуспішнішою за підсумками прокату. І саме ці пригоди отримали найкращі відгуки від критиків. Переглянути цю та інші частини пригод звірів із зоопарку можна на SWEET.TV.

«Як приборкати дракона»

Обов’язково згадаємо цей мультфільм, адже вже цього року вийде його кіноадаптація. Беззубик та Гикавка знову з'являться на великих екранах. Тож цікаво переглянути мультфільм, щоб потім порівняти його з фільмом.

До речі, в основі мультфільму – книга британської письменниці Крессиди Ковелл. Гикавка мріє вбити Нічну лють – найстрашнішого дракона. Проте коли він знаходить пораненого дракона, замість того, щоб зробити, як годиться вікінгу, він рятує його, лікує та стає йому другом. Це рішення змінює долю його селища, вікінгів та драконів.

Мультсеріал «Губка Боб: Квадратні штани»

Вже понад 20 років ця балакуча губка, яка працює в ресторані швидкого харчування, відвідує школу човнярів і живе в ананасі, дарує позитивний настрій дітям і дорослим.

Цікаво, що творець шоу Стівен Гілленбург був морським біологом. Коли він презентував шоу на Nickelodeon, то приніс акваріум і пояснив, хто в ньому живе. А потім помістив до акваріума малюнок Губки Боба і сказав: «Це Губка Боб, зірка вашого нового шоу». Боб дійсно став зіркою. І як йому пасує українська на SWEET.TV!

Мультсеріал «Щенячий патруль»

Один із найпопулярніших мультсеріалів у світі та один із найдобріших. Хоробрі цуценята та їхній наставник – хлопчик Райдер – завжди поспішають на допомогу людям і тваринам.

На думку критиків, мультсеріал допомагає дітям навчитися розв’язувати проблеми. А відсутність насильства у сюжеті робить його одним із найдобріших мультфільмів у світі. І це гарний вибір батьків, які можуть довірити свою малечу цим мультгероям надовго.

«Кунг-фу Панда»

Один із наймотиваційніших мультфільмів світу. Саме так, адже головний герой доводить: якщо у тебе є мрія, якщо ти прагнеш її втілити – все вийде. Шлях кожного з нас, як той пустий сувій: ми самі пишемо свою долю та вирішуємо, ким стати.

Син гусака-кухаря панда По мріє стати Воїном Дракона, і доля йому усміхається. На нього чекає прискорений курс тренувань, адже грізний ворог наближається до селища. Вмикайте мультфільм онлайн або завантажуйте у додатку SWEET.TV і беріть із собою в подорож.

Ці мультфільми – ідеальний вибір для літніх пригод. Їх можна дивитися будь-де: вдома, на пляжі, у поїзді або під час довгої подорожі. Все це дуже просто зі SWEET.TV.