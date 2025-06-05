«Наруто» озвучили на власній студії SWEET.TV

«Наруто» – один із найпопулярніших аніме-серіалів у світі. І завдяки онлайн-кінотеатру SWEET.TV він вперше отримав професійне повноголосе дублювання українською мовою.

І зробили його на власній студії SWEET.TV – SweetSoundStudio. Це історичний момент для українського аніме-комʼюніті та всіх поціновувачів анімації.

Про що аніме-серіал «Наруто»

Серіал розповідає історію Наруто – юного ніндзя з села Прихованого Листя, в якому запечатано могутнього Дев'ятихвостого Лиса. Вигнаний і самотній у дитинстві, Наруто мріє стати Хокаґе – найсильнішим ніндзя свого селища, щоби здобути повагу та визнання.

На шляху до мрії він проходить через жорсткі тренування, складні місії, втрати й зраду. Це глибока історія про силу волі, дружбу, боротьбу за мрію та внутрішню трансформацію.

«Наруто» був створений японським художником Масаші Кішімото. Цю історію почали публікувати в щотижневику Shonen Jump у 1999 році та завершили у 2014 році після 700 розділів.

Автор зізнався, що придумав ім’я Наруто, коли їв рамен, тому не дивно, що саме ця страва є улюбленою у героя. Одне зі значень імені Наруто – це вир, а ще це один із видів японської страви камабоко, яку використовують для приготування рамена.

Цікаві факти про дублювання «Наруто»

У SWEET.TV прагнули не просто перекласти репліки, а й передати всю глибину та динаміку цього неймовірного аніме. Складність дубляжу таких амбітних проєктів полягає у великому обсязі тексту та емоційній насиченості діалогів. Актори, які беруть участь у процесі, знайомі з культурою аніме та вже мали подібний досвід роботи.

Головний персонаж – Наруто – говорить голосом Кирила Татарченка, який дублював Адама у серіалі «Юнацтво» та Еда у мінісеріалі «Голстон». Серед відомих акторів дубляжу також Андрій Альохін, чиїм голосом говорить Олаф у мультфільмі «Крижане серце».

«Наруто» від SWEET.TV йде на FUNCON 2025

Наруто – один із найвпізнаваніших персонажів аніме. Без нього не обходиться майже жоден комікон чи фанкон. І той, що буде проходити 7-8 червня у Києві, звісно, також. SWEET.TV вперше бере участь у цьому заході, де не лише представить «Наруто» українською мовою, а й проведе багато активностей.

По-перше, це буде розіграш серед гостей фанкону, де призом стане участь у дублюванні. Тож, можливо, саме ви станете тим щасливчиком, що подарує свій голос одному з героїв улюбленого аніме!

По-друге, на гостей чекає крута фотозона, в якій вони зможуть на мить перетворитися на героя улюбленої історії, Наруто-тест та багато іншого.

«Наруто» – це феномен, який вже давно вийшов за межі аніме-серіалу. І це неймовірно, що зараз герої цієї культової історії говорять українською. Вмикайте «Наруто» українською на SWEET.TV. Гарного перегляду.