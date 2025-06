Кейтлін Девер долучилась до другого сезону серіалу в ролі Еббі

Продюсер популярного серіалу «Останні з нас» (The Last of Us) Ніл Дракманн підтвердив, що у третьому сезоні змінять головну героїню. Зокрема, третя частина шоу розповість історію Еббі, яку грає Кейтлін Девер. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

За словами продюсера, до роботи з HBO він брав участь у кількох невдалих спробах адаптації оригінальної гри. Він високо оцінив готовність HBO підтримувати сміливі та суперечливі сюжетні рішення, такі як вбивство Джоела у другому сезоні та зміна головної героїні.

«Але це були рішення, продиктовані історією. Навіть зараз я не можу повірити, що нам дозволили так вибудувати структуру серіалу. Ми щойно завершили другий сезон, а в третьому головну роль зіграє – спойлер – Кейтлін», – розповів Ніл Дракманн.

Сама Кейтлін Девер жартома відреагувала на слова продюсера та вдала, що її здивувала ця новина. Акторка долучилася до другого сезону The Last of Us в ролі Еббі – суперечливої героїні з оригінальної гри.

Що відомо про серіал «Останні з нас»

Це екранізація постапокаліптичних ігор серії The Last of Us від Naughty Dog. Перший сезон оповідав про контрабандиста Джоела (Педро Паскаль), який мав првести підлітку Еллі (Белла Рамзі) через спустошені регіони США. Події другого сезону відбуваються через 5 років, а персонажі Паскаля та Рамзі будуть втягнуті в конфлікт одне з одним та зі світом.