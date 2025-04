Кейтлін Девер у ролі Еббі у другому сезоні серіалу «Останні з нас»

Популярний серіал «Останні з нас» (The Last of Us) офіційно подовжили на третій сезон. Про це повідомляє The Hollywood.

За кілька днів вийде другий сезон серіалу, однак його творці вирішили оголосити про продовження проєкту на третій сезон. Перші рецензії на другий сезон були переважно схвальними. Зокрема, вони відзначили високий рівень телевізійної адаптації ігор». Утім, деякі оглядачі звертали увагу на відкритий фінал.

«Ми підійшли до другого сезону з метою створити щось, чим ми могли б пишатися. Результат перевищив навіть наші найамбітніші цілі. З нетерпінням чекаємо продовження історії The Last of Us у третьому сезоні», – зазначив шоуранер Крейг Мезін.

Що відомо про серіал «Останні з нас»

Це екранізація постапокаліптичних ігор серії The Last of Us від Naughty Dog. Перший сезон оповідав про контрабандиста Джоела (Педро Паскаль), який мав првести підлітку Еллі (Белла Рамзі) через спустошені регіони США. Події другого сезону відбуваються через 5 років, а персонажі Паскаля та Рамзі будуть втягнуті в конфлікт одне з одним та зі світом.