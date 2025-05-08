З 2013 року триває показ французького детективного циклу «Померти у…» (Meurtres à…). Фактично кожний епізод є окремим фільмом, де у центрі сюжету – вбивство в якомусь із французьких міст. Розслідування ведуть різні поліцейські, але всі злочини мають якусь особливість – використання легенд та переказів минулого, притаманних саме цьому регіону. Усі події відбуваються на тлі прекрасних краєвидів Франції та її туристичних місць. Ми обрали найвідоміші та найгарніші міста, де бонусом до розслідування злочину є ще можливість помилуватись пам’ятками архітектури.

«Вбивство у Каркассоні»

Meurtres à Carcassonne

Лейтенант Анжеліка Деманже змушена об'єднатися зі своїм колишнім чоловіком для розслідування вбивства, скоєного у базиліці Сен-Назер у місті Каркассон. Злочинець, знятий на камеру відеоспостереження, був одягнений у плащ із вишитим хрестом давніх тамплієрів.

«Вбивство у Бургундії»

Meurtres en Bourgogne

Невелике французьке містечко шокує загадкове вбивство відомого шеф-кухаря. У легенях жертви поліція виявляє величезну кількість азоту. Розслідування злочину доручено двом досвідченим детективам – Фредеріку та його напарниці Мілені, чий батько кілька років тому зник безвісти.

«Авіньйонські вбивства»

Meurtres à Avignon

Під час ремонтних робіт у бібліотеці Папського палацу в Авіньйоні робітники виявили склеп та скелет молодої жінки, замурованої там живцем. Подібної страти в Середньовіччі зазнавали єретики. Але згідно з експертизою смерть настала близько 30 років тому.

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«Вбивство в Екс-ан-Провансі»

Meurtres à Aix-en-Provence

В Екс-ан-Провансі на південному сході Франції серійний вбивця у своїх злочинах слідує пророцтвам Нострадамуса. Перше тіло виявлено розіп'ятим у крипті кафедрального собору Святого Спасителя. Капітанка Анна Джудічеллі об'єднується зі своєю зведеною сестрою історикинею Поліною Дорваль. Але давня сімейна сварка позначається на стосунках сестер.

«Вбивства у Грасі»

Meurtres à Grasse

Обгорілий труп, покритий жиром, знайдено у парфумерному чані. Татуювання натякає поліції на давню легенду про 13 ноту, яка дозволяє досягти досконалості відчуттів. Капітанка Маріанна Дюссейр нав'язується як напарниця до своєї колишньої невістки Софі Мурнель.

«Убийство в Сен-Поль-де-Вансе»

Le Prix de la vérité

За кріпосним валом Сен-Поль-де-Ванса у Французькій Ривʼєрі в басейні розкішного готелю знайдено тіло молодої жінки.

«Убийства в Мон-Сен-Мішель»

Meurtres au Mont Saint-Michel

Незабаром після візиту керівника місцевого будівельного підприємства Антоніо Рібейро до священика-екзорциста на міському цвинтарі був знайдений його труп з пробитим черепом, точнісінько як у засновника абатства Мон-Сен-Мішель прелата Обера в 709 році. Ця справа, що поєднує екзорцизм, помсту та сімейні викриття, доручають капітанці Софі Маліко, яка провела у тих краях своє дитинство.