21 квітня у віці 88 років помер глава католицької церкви Папа Римський Франциск, який правив у Ватикані з 2013 року та був 266-м Папою.

Главу католицької церкви неодноразово зображали в різножанрових кіно. ZAXID.NET пропонує добірку акторів, які зробили це найкраще.

Ентоні Гопкінс і Джонатан Прайс у «Два Папи» (2019)

Ентоні Гопкінс виконав роль Папи Бенедикта XVI (Йозефа Ратцінґера), а Джонатан Прайс – Кардинала Берґольйо, майбутнього Папу Франциска. Фільм є філософським діалогом між теперішнім Папою і майбутнім. Джонатан Прайс ідеально контрастує з Гопкінсом. Обидва актори були номіновані за свої ролі на «Оскар».

Мішель Пікколі у «У нас є Папа» (2011)

Актор зіграв вигаданого Папу, який після обрання не хоче бути понтифіком. Драма з гумором, актор дуже тонко зіграв внутрішній конфлікт героя.

Боб Госкінс у «Ватиканські таємниці» (2003)

Зіграв Йоана XXIII у досить теплому і щирому образі «Папи народу». Італійський фільм заснований на реальних фактках із життя Папи Йоана XXIII.

Едвард Аснер у «Іоанн XXIII Папа миру» (2002)

Кардинал Ронкаллі, патріарх Венеції, прибуває до Риму після смерті Папи Пія XII без наміру ставати Папою. Однак через збіг обставин він стає справжнім народним папою.

Джуд Лоу у «Молодий Папа» (2016)

У італо-іспано-французькому телесеріалі Лоу грає вигаданого Папу Пія XIII, який зійшов на престол як американський кардинал Ленні Белардо і став наймолодшим в історії Папою Римським.

Джон Малкович у «Новий Папа» (2020)

У продовженні проєкту «Молодий Папа» Джон Малкович зіграв Джона Бреннокса – новоспеченого Папу Іоанна Павла ІІІ, який обійняв престол після того, як у Пія XIII стався серцевий напад.

Джеремі Айронс у «Борджіа» (2011)

Актор грає Родріґо Борджіа – Папу Олександра VI – амбітного священика і главу родини іспанських аристократів Борджіа. Він використовує свій стан, щоб отримати владу і вплив.