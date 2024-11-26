Зараз у прокаті можна подивитись психологічний трилер «Конклав», що розповідає про вибори нового Папи та про інтриги, які плетуться довкола цього. Фільм знято по однойменній книзі Роберта Харріса, яка вийшла друком у 2016 році. Режисером картини став Едвард Бергер, а головну роль зіграв Ральф Файнс.

Якщо вам сподобався фільм, пропонуємо ще чотири картини та один серіал, які розповідають про те, що відбувається у Ватикані та про те, якими труднощами супроводжуються вибори Папи.

«Янголи та демони»

Angels and Demons, 2009, режисер Рон Говард

«Янголи та демони» – фільм за романом Дена Брауна, в якому професор Роберт Ленґдон (Том Генкс) розслідує серію вбивств у Римі. Сюжет переносить глядача в атмосферу змов і таємничих символів, а також зачіпає інтриги, пов’язані з вибором нового Папи. У процесі розслідування Ленґдон зіштовхується з древніми таємницями Ватикану, намагаючись запобігти катастрофі.

«Маємо Папу!»

Habemus Papam, 2012, режисер Нанні Моретті

У Римі у самому розпалі вибори нового Папи, адже попередній днями помер. Остаточний вибір конклаву падає на шановного серед місцевих кардинала Мельвіля (Мішель Пікколі). Але тут героїв фільму «Маємо Папу!» чекає неприємний сюрприз: обраний Папа відмовляється приймати високі зобов'язання. Він втікає з Ватикану і ніхто не знає, де він. Це має триматися у таємниці, адже якщо мільйони паломників та кардинали дізнаються про втечу новообраного Папи, вибухне справжній скандал. У фільмі зіграли Мішель Пікколі, Єжи Штур, Ренато Скарпа, Франко Граціозі, Камілло Міллі, Нанні Моретті та інші.

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«Ватикан»

The Vatican, 2013, режисер Рідлі Скотт

Фільм досліджує взаємини та суперництво, а також таємниці та чудеса, що стоять за католицькою церквою. Події розвиваються на тлі драми з реального життя, що трапилася нещодавно у стінах Ватикану, коли Папа Бенедикт XVI несподівано зрікся престолу і був обраний новий Папа Франциск.

У фільмі знімались Меттью Гуд, Кайл Чандлер, Анна Фріл, Ребекка Фергюсон, Бруно Ганц.

«Молодий Папа»

The Young Pope, серіал, 2016, режисер Паоло Соррентіно, на головному фото

Хоча це не фільм, а серіал, «Молодий Папа» заслуговує окремої уваги. Режисер Паоло Соррентіно занурює нас у світ вигаданого Папи Пія XIII, роль якого виконує Джуд Лоу. Це історія молодого американця, який стає головою церкви й ставить під сумнів усе, що здавалося непохитним у релігійному світі. Крім того, фільм надзвичайно гарний, він вивчає та переносить на екран шедеври класичного мистецтва.

«Два Папи»

The Two Popes, 2019, режисер Фернанду Мейрелліш

Фільм «Два Папи» по суті є розмовою між Папою Бенедиктом XVI (Ентоні Гопкінс) та майбутнім Папою Франциском (Джонатан Прайс). Ця уявна розмова демонструє зіткнення двох підходів до віри та служіння: традиційного та реформаторського. Сюжет багато в чому відповідає реальним подіям, проте є художньою вигадкою.