Ральф Файнс у фільмі «Конклав»

Цьогорічний новий прокатний тиждень тішить різноманіттям доброго кіно. Окрім того, що у прокат вийшов довгоочікуваний фільм Анни Бурячкової «Назавжди-Назавжди», насиченого фестивалю нового німецького кіно та повторного прокату картини Бертолуччі «Мрійники» маємо ще декілька картин, на які варто звернути особливу увагу. Розповідаємо докладніше.

«Сімейний альбом»

Режисерка Марина Ткачук

Австрійський інженер-хімік Александр Вінербергер з 1915 до 1934 роки жив та працював спершу у російській імперії, а згодом у СРСР. У 1932-33 роках у Харкові він на власні очі бачив наслідки Голодомору. Александр фотографував вулиці міста, на яких лежали мертві люди та плакали голодні сироти. Розуміючи небезпеку того, що він робить, чоловік вислав фотографії дипломатичною поштою до Відня та разом з родиною виїхав з союзу. У роки Другої світової війни Вінерберги знову тікали від людоненависницього режиму, цього разу до Британії. Фотохудожниця Самара Пірс є правнучкою Александра. У 2018 році вона вже приїздила до Харкова та фотографувала ті ж вулиці, що й прадід. Її метою було привернути увагу світу до Голодомору. Після повномасштабного вторгнення Самара знову приїхала до України аби вкотре засвідчити як виглядає геноцид українського народу.

Документальний фільм «Сімейний альбом» знято у партнерстві з Національним музеєм Голодомору-геноциду та Українським культурним фондом, режисерка – Марина Ткачук

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«Конклав»

Conclave, режисер Едвард Бергер, у головних ролях Райф Файнс, Стенлі Туччі, Джон Літгоу, Ізабела Роселліні

Помирає Папа Римський. Конклавом, на якому буде обрано нового понтифіка, має керувати кардинал Томас Лоуренс (Рейф Файнс). Покійний Папа ніколи не сумнівався у його чесності, тож тепер на ньому лежить велика відповідальність. З усього світу до Ватикану приїжджають кардинали, кожен з яких одночасно і виборець, і потенційний кандидат. На час дії конклаву кардинали живуть ізольовано від решти світу, аби жоден сторонній вплив не змінив їхнього рішення. Однак конкуренція між ним змиває усі кордони приватності, приховані таємниці стають відомими. Скрупульозність Лоуренса не дозволяє йому заплющити очі на секрети, які спливають по мірі обговорення кандидатур.

Психологічний трилер «Конклав» знято по однойменній книзі Роберта Харріса, яка вийшла друком у 2016 році. Режисером картини став Едвард Бергер, його картина «На західному фронті без змін» отримала «Оскар» за найкращий міжнародний фільм. Основні зйомки проходили у Римі, на кіностудії Чинечитта, де знято понад 3000 фільмів, зокрема більшість картин Фелліні.

«Потік. Останній кіт на Землі»

Flow, режисер Ґінтс Зільбалодіс

Нестримний потік води вніс корективи у життя кожної живої істоти на планеті. Чорний кіт з яскравими жовтими очима довго шукав найвищу суху місцинку, аж поки не потрапив у човен, яким вправно керує капібара. Згодом до них долучилися лемур та золотистий ретривер. Учотирьох вони вирушили у подорож. Довгий шлях у пошуках кращого місця навчив тварин чудово керувати човном, знаходити їжу та розуміти одне одного. Казкової краси пейзажі змінюються, поки тварини плавають, пірнають, ледь не тонуть, видряпуються, бігають та стрибають.

Анімаційне пригодницьке фентезі «Потік. Останній кіт на Землі» від латвійського режисера Ґінца Зібалодіса було презентоване на Канському кінофестивалі 2024 року. Фільм отримав нагороди на Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів в Ансі, зокрема як найкращий повнометражний фільм. Латвія висунула цю картину на здобуття премії «Оскар» за найкращий міжнародний фільм.