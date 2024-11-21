Із 21 до 24 листопада у львівському кінотеатрі «Планета кіно» (ТРЦ Forum Lviv) відбуватиметься 30-й фестиваль «Нове німецьке кіно». Захід традиційно стане поглибленим експрес-курсом останніх подій у кінематографі Німеччини, однак цьогоріч на глядачів чекають не лише знакові прем’єри, але й ретроспективні покази.

Фестиваль проводить Goethe-Institut в Україні спільно з кінокомпанією «Артхаус Трафік».

Відкриє подію кримінальна комедія «Два до одного» (на головному фото) режисерки Натії Брункгорст. Стрічка поєднала в акторському складі одразу кількох німецьких зірок. Зокрема, одну з головних ролей тут виконує цьогорічна номінантка на «Оскар» Сандра Гюллер («Анатомія падіння», «Зона інтересу», «Тоні Ердманн»). Її партнерами на знімальному майданчику стали Макс Рімельт («Берлінський синдром») і Рональд Церфельд («Вавилон-Берлін», «Фенікс»). Події стрічки розгортаються влітку 1990 року. Троє друзів знаходять у покинутій шахті мільйони знецінених марок НДР і вигадують хитрий план обміну «мертвих» грошей, який перетворює тихе містечко на епіцентр найбільшої фінансової витівки возз'єднаної Німеччини.

Також покажуть мелодраму «Все, чим ти є» режисера Міхаеля Феттера Натанскі. Герої саме цієї стрічки прикрасили цьогорічний фестивальний постер. Картина з програм Берлінале та Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні розповідає про згасле кохання. Головна героїня, на ім’я Надін, відчайдушно намагається відродити ті якості, які колись бачила у своєму імпульсивному чоловікові, балансуючи між реальністю та своїми ідеалізованими спогадами про початок їхніх стосунків.

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Чорна комедія «Вмирання» режисера Маттіаса Ґлазнера — один із найпомітніших цьогорічних фільмів у Німеччині, володар трьох призів Берлінале й 4 відзнак Німецької кінопремії (зокрема й головної – за видатний ігровий фільм). Стрічка розповідає про дисфункціональну родину: батько страждає деменцією, мати отримує смертельний діагноз, син пише музичну композицію «Вмирання», а донька тоне в алкоголі та романі з одруженим чоловіком. Перед обличчям смерті всі вони намагаються відновити розірвані сімейні зв'язки.

Також фестиваль проведуть у Харкові, Одесі, Чернівцях, Запоріжжі та Дніпрі.