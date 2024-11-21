Напередодні всеукраїнського прокату команда стрічки «Редакція» режисера Романа Бондарчука проводить спеціальні покази у містах України. Перший показ відбувся у Херсоні, місті, де відбувалися зйомки фільму. Звідти розпочався тур 10 українськими містами зі спеціальними показами та дискусіями з представниками та представницями локальних медіа та глядачами. У Львові такий показ відбудеться 21 листопада, а у кінотеатрах фільм зʼявиться 28 листопада.

Режисер назвав показ у Херсоні найважливішим, адже саме у цьому місті народився задум і саме тут досліджували роботу редакцій, говорили з тутешніми журналістами.

«Але це ігрове кіно і хоча ми й надихались матеріалом Херсона, знімали тут, проте у фільмі не називаємо це місто. У фільмі – це узагальнене невелике місто на півдні України. І узагальнення історій не лише українських медіа, але й загалом ери постправди, у якій опинився весь світ», — розповідає Роман Бондарчук.

Також покази та дискусії пройдуть в Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Києві, Івано-Франківську, Чернівцях.

Разом із модераторами журналісти та глядачі зможуть обговорити, як змінились локальні медіа з 2014 року, як російська дезінформація працює у їхніх регіонах, які існують ефективні тактики протидії дезінформації. Дискусії тривають 45 хвилин після показу стрічки.

Серед запрошених модераторів подій: Макс Щербина (Телебачення Торонто), Отар Довженко (Львівський медіафорум), Іван Антипенко (Радіо Свобода), Ольга Юркова (StopFake), Лілія Шутяк (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича), Олена Лептуга («Накипіло»), Зоя Красовська (Львівський медіафорум), Галина Танай (Львівський медіафорум).

А поки цей фільм не вийшов у прокат, не варто нудьгувати! Адже в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV можна знайти світові та українські новинки кіно, перевірену часом класику, культові серіали та інші унікальні кінопропозиції. Зі SWEET.TV вечір гарантовано буде цікавим!

Світова прем’єра стрічки відбулася на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі у програмі Forum. Українська національна премʼєра фільму відбулась в межах Київського тижня критики. Стрічка отримала Премію критиків «Кіноколо» за найкращий Сценарій, а також нагороду на 9-му кінофестивалі Ukraina! Festiwal Filmowy у Варшаві як «найкращий повнометражний ігровий фільм».

У головній ролі дебютував Дмитро Багненко, журналіст, а нині військовий. Також у картині зіграли акторка Римма Зюбіна («Люся інтерн», «Гніздо горлиці»), Жанна Озірна (режисерка стрічки «Медовий місяць»), драматург Максим Курочкін, актори Андрій Кирильчук («Памфір»), Василь Кухарський («Максим Оса»), Сергій Степанський («Вулкан»), режисер Олександр Шмаль, журналіст Сергій Іванов та інші.