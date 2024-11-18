Цього разу у Львові – театральний тиждень. Цікаві гастролери привезуть до нашого міста чимало цікавих вистав. Проте також будуть добрі концерти, а ще – виставки та кіно. Ми уважно передивились афіші львівських культурних закладів та обрали усе найцікавіше.

18 листопада, понеділок

Оксана Муха. Пісні нескореного серця

Цього вечора у виконанні Оксани Мухи можна почути відомі народні твори, естрадну класику та нові авторські композиції. Володарка гран-прі І міжнародного конкурсу ім. Квітки Цісик подарує слухачам незабутній музичний вечір.

Театр імені Марії Заньковецької, початок 17:00, 20:00

19 листопада, вівторок

Танцювальна вистава «Поле»

«Поле» – танцювальна вистава про почуття, пошук, спостереження… про все. Поля – то місця, де приймаються рішення, вони є вільними та позбавленими осуду. Вони відображають життя і смерть. Та рішення приймає хтось інший. Ігрове поле вільного духу, що не знає, хто він і де його місце, у пошуку любові. Він стоїть зі своїм обмеженим полем почуттів між безмежними внутрішнім і зовнішнім світами у своїй крихкості, у безперервному шляху додому, у пошуках зцілення, за що готовий убити. Але зрештою він лишається таки спостерігачем, у полі тиші та недосяжності. Проєкт є переможцем грантової програми Per Forma.

Режисер/хореограф – Райнер Бер

Танцівниця – Галина Щупак

Музикант – Денис Петришин

Відеопроекція – Євген Василів

Сценографічна організація – Ярина Карасьова

Театр Курбаса, початок 18:00

20 листопада, середа

«Конотопська відьма» київського театру імені Івана Франка

Найпопулярніша вистава країни від найкрутішого режисера Івана Уривського знову приїде до Львова.

Вистава за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка «Конотопська відьма» – бурлескна яскрава комедія, просякнута гумором.

Режисер Іван Уривський давно та плідно працює саме з класичною літературою. Він не боїться спрощувати та коротити сюжети та робити твори зі шкільної програми такими, що подобаються не лише вчителям, але й учням. Тим не менше, при усьому вільному поводженні з літературою він залишається у межах її меседжів та якості текстів.

Певні знахідки у виставі, зокрема прямо таки макбетівське тріо відьом, що від початку та до кінця супроводжує дію як античний хор, вписує виставу у давні театральні та співочі традиції, а її шалений ритм відповідає тому, до якого звик сучасний глядач.

Львівська опера, початок 18:30

21 листопада, четвер

«Пісні п’яти століть. Стрільці». Нова програма хорової капели «Дударик»

Концерт на 100% складатиметься з прем’єр. Національна чоловіча хорова капела «Дударик» запрошує поціновувачів музики на прем’єру своєї нової концертної програми «Пісні п’яти століть. Стрільці». Нова програма капели включає стрілецькі та жовнірські пісні, які звучатимуть у сучасних аранжуваннях. До репертуару увійшли відомі та маловідомі композиції, що розкривають героїчний дух українських воїнів, зокрема твори на слова Олени Теліги та музичні шедеври Михайла Вербицького.

Виконуватимуть програму чоловічий склад капели «Дударик» разом із автентичним оркестром, а також солісти Дарія Кудрик, Юрій Йсифович, Назар Омельчук, Роман Липак та інші талановиті вокалісти.

Львівська національна філармонія, початок 19:00

«Марія Стюарт» київського театру імені Франка

П'єса «Марія Стюарт» (1800 р.) великого німецького поета і драматурга Фрідріха Шиллера (1759-1805 рр.) створена на основі документальних матеріалів про життя останньої католицької королеви Шотландії Марії Стюарт. Це історія протистояння двох великих жінок, конфлікту двох королев.

Вже більше двох століть вона розповідає про ціну свободи, вічний конфлікт між «розумом» і «емоціями» в душі людини, силу впливу громадської думки на життя людини. Про боротьбу за панування, яка нівечить їхні долі.

«Марія Стюарт» у постановці Івана Уривського (на головному фото) – не реконструкція подій минулого, а, скоріше, позачасова історія внутрішньої боротьби та двоїстості сутності людини. Це не легенда, вкрита музейним пилом, а історія про нас теперішніх, про людей, які роблять свій вибір щодня.

Склад акторів:

Марія Стюарт – Анжеліка Савченко

Королева Єлизавета – Тетяна Міхіна

Хтось – Михайло Кукуюк

Лейстер – Акмал Гурезов

Мортімер – Віталій Ажнов

Львівська опера, початок 18:30

22 листопада, п’ятниця

Трагікомедія за п'єсою Андрія Бондаренка «Мій друг, чорний ельф»

Це вистава про двох найкращих друзів дитинства Андрія та Ореста, про час, коли розвалилась одна безглузда імперія, а наша країна тільки народжувалася. Це історія про те, як змінюється дружба, як з роками люди стають зовсім різними, але попри все стараються не втратити один одного.

Дружба Андрія (Андрій Кравчук) та Ореста (Василь Колісник) почалася випадково. Вони були підлітками, їх об’єднала свобода, відсутність грошей і любов до тодішньої поп-культури. Андрік і Орко грали в ігри. Ігри вони придумували самі. Найцікавіше було грати у війну. Вони стріляли мєлкашками, саморобними списами та стрілами, кидали в людей презервативи з водою, здирали дермантин з дверей. Словом дико чудили.

Режисер – Денис Федєшов

Сценографка та художниця з костюмів – Оксана Шпакович

Театр Лесі, мала сцена, початок 18:00

Мандрівний фестиваль Docudays UA. Стрічка «Порося Нельсон»

Мандрівний фестиваль Docudays UA представить стрічку «Порося Нельсон» нідерландської режисерки Аннеке де Лінд ван Венґарден.

Фільм покаже сім’ю, яка взяла за домашнього улюбленця карликове поросятко. Принаймні, так думали власники тваринки, поки Нельсон не виріс у півтонного звіра і не став причиною бунту сусідів, однокласників та уваги поліції. Цей фільм буде супроводжувати аудіодискрипція.

Після фільму відбудеться обговорення та розмова про доступність кіна й інформації разом із співзасновницею ГО «Доступне кіно» Вікторією Лучкою та бібліотекаркою, культурною менеджеркою, дослідницею питань інклюзії Катериною Алексєєнко.

Львівський муніципальний центр, початок 18:00

23 листопада, субота

Кримськотатарські мелодії. Фортепіано

Концерт презентує сучасну фортепіанну музику з кримськотатарським колоритом. Джеміль Каріков, талановитий композитор, фольклорист та мультиінструменталіст, перенесе слухачів у світ мелодій та ритмів, що пробуджують пам'ять про культурну спадщину кримських татар та їхню неповторну ідентичність. Цього вечора звучатимуть авторські пʼєси для фортепіано Джеміля Карікова, які охоплюють різноманітні емоції та образи: дитячу безпосередність та цікавість, ностальгію та силу роду, енергію та відчуття свята.

Цей концерт є символом єдності та солідарності з кримськотатарським народом, музичним мостом до розуміння його багатогранної історії. А також це унікальна нагода почути оригінальні фортепіанні твори у виконанні автора.

Виконавець: Джеміль Каріков – фортепіано

Львівський органний зал, 17:00

24 листопада, неділя

Вистава «Жираф Монс»

Вистава Харківського театру ляльок ім. В. Афанасьєва.

«Жираф Монс» – вистава за казкою Олега Михайлова. В цьому творі в казковій алегоричній формі через досвід війни проходить Жираф, який мешкає у харківському зоопарку в часи Другої світової війни. Відстороненість сюжету від сучасності, притчева природа твору дали можливість створити виставу, яка розкриває болісні теми, але не травмує глядача. Звісно, історія Жирафа Монса – це погляд на війну очима дитини, яка по-своєму сприймає світ, переживає страх та самотність. Але це дуже делікатна розмова, яка адресована і дітям, і дорослим. Про війну, про співчуття та підтримку. Вистава претендує на премію «Гра».

Автори вистави:

режисерка Оксана Дмітрієва

художник Костянтин Зоркін

композиторка Катерина Палачова

Театр імені Марії Заньковецької, 13:00