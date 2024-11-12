У Центрі інтелектуального мистецтва «Меркурій» у Львові відкрився новий новий виставковий проєкт Mood. Експозиція презентує перформативне малярство Влодка Олещука.

Перформативне малярство зазвичай твориться у присутності глядачів та взаємодіє з іншими видами творчості: музикою, декламованим словом, співом, драматургією. Тож логічно, що відкрився проєкт перформансом «Перцепція часу». Художник фіксував свої емоції на полотні просто на очах у глядачів у супроводі давнього співу та тексти з лінії фронту.

Музичний та текстовий супровід забезпечили Уляна Горбачевська (концепція, спів) Марко Свіжинський (тексти), Джон (бас-гітара) та Воло Бедзвін (віолончель). Відеофіксацію цього перформансу можна буде подивитись протягом усієї виставки.

«Безумовно, це все суб’єктивне. Це наче «розбірки із самим собою». Моя абстракція має або прихований, або явний гештальт. Я просто розказую про себе. Безумовно, я маю певні алгоритми, які напрацював. Інакше це б перетворилося на просто виливання фарби», – розповідає Влодко Олещук.

Автор по суті реагує зображенням на звук, кольором фіксує час, а плинна форма дозволяє художнику зафіксувати, а глядачеві слідом за ним пережити ту чи іншу емоцію. Так само Влодко Олещук працює з поезією. Він, звісно, не відтворює її буквально, а передає кольором, формою, фактурою.

Його роботи емоційні, їх нефігуративна природа впливає на того, хто дивиться минаючи якійсь літературний асоціативний ряд, звертаючись напряму до емоційного досвіду.

Чільне місце в експозиції займає проєкт «Щоденник-кардіограма», який виник у процесі роботи із дітьми з порушеннями психічного розвитку. Щодня, упродовж 192 днів, художник приділяв 10-20 хвилин для фіксації свого емоційного стану у вигляді малоформатного пастельного твору.

«Щоденник-кардіограма»

«Я був глибоко вражений їхньою щирістю та безпосередністю, а також відкритістю до співпраці. Я помітив що за роботами дітей можна було описувати їхній індивідуальний характер. Фактично, вони намалювали свої внутрішні автопортрети. Я дійшов висновку, що мені дуже потрібно поглянути на себе збоку, через призму своєї творчості так, як я побачив цих дітей. Завдання виявилась непростим, бо залученість у власному, суб’єктивному процесі унеможливлює це. Тоді я вирішив зробити проєкт, який буде тривати один рік, щоб максимально не зациклюватись на результаті, повністю віддати себе процесу», – пояснює автор.

Саме процес, захоплення ним відчувається навіть у завершених роботах, а особливо у представлених в експозиції відеопроєкціях перформативного малярства, зокрема створених під час та для театрально-музичних подій. Окрім цього, у межах проєкту запланована низка подій: майстерка «Як малювати музику?», artist talk та перформанс-закриття. Виставка триватиме до 1 грудня.

Фото Катерини Сліпченко