Дональд Трамп, американський бізнесмен та політик, обраний президент США, відомий не лише ексцентричними висловлюваннями на різні теми, але і камео у відомих фільмах. Трамп – лауреат антинагороди «Золота малина» та персонаж сатиричної комедії. Нагадаємо найвідоміші фільми й серіали, де Трамп з’явився у ролі самого себе, а також фільм про Трампа.

«Привиди цього не роблять»

Ghosts Can't Do It, 1989. Режисер Джон Дерек, у головних ролях Бо Дерек та Ентоні Квін

На початку історії ми знайомимося з Кеті та її чоловіком Скоттом, який через поважний вік відчуває серйозні проблеми зі здоров'ям. Це призводить до смерті від серцевого нападу. Залишивши своїй дружині фінансову імперію, він опиняється на небесах. Але Скотту відводиться усього 48 годин на те, щоб почати нове життя. Щоб заволодіти новим тілом та повернутися до життя, потрібно вбити його справжнього власника. Ця комедія – перша поява Трампа на великому екрані. Тут він зіграв невеличку роль бізнесмена та відразу отримав «Золоту малину» за найгіршу роль другого плану.

«Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку»

Home Alone 2: Lost in New York, 1992, режисер Кріс Коламбус, у головних ролях Маколей Калкін, Джо Пеші, Деніел Стерн

Мабуть, найвідоміша поява Трампа на екрані. Кевіна Макалістера знову загубили. Цього разу у Нью-Йорку. Кевін оселяється в готелі Plaza, власником якого був тоді Дональд Трамп.

Згодом Трамп написав, що фільм мав великий успіх саме завдяки його участі – епізод із майбутнім президентом тривав лише 6 секунд. Проте Коламбус це заперечив. Він розповів, що знімальна група готова була заплатити за готель, де відбувались зйомки і який належить Дональду Трампу. Проте у Трампа була умова: участь у фільмі. Режисер погодився, але сказав в інтерв’ю, що хоч сцена сподобалась глядачам, Трамп потрапив туди силою. Трамп заперечив і сказав, що режисер хоче заперечити його успіх на догоду Голлівуду.

«Секс у великому місті»

Sex and the City, 1998, режисери Майкл Патрік Кінг, Тімоті Ван Паттен, у головних ролях Сара Джессіка Паркер, Кім Кетролл, Крістін Девіс, Сінтія Ніксон

Легендарний серіал став популярним не лише через історії чотирьох подруг, а й тому, що у ньому відбивались усі можна та популярні тенденції та події. Дональд Трамп з’являється на кілька секунд у 8 епізоді другого сезону. Глядачі можуть побачити його у барі, коли там сидить Саманта.

«Зразковий самець»

Zoolander, 2001, режисер Бен Стіллер, у головних ролях Бен Стіллер, Овен Вілсон, Крістін Тейлор, Вілл Феррелл, Мілла Йовович

Комедія Бена Стіллера розповідає про світи моди. Головний герой, Дерек Зуландер раптово втрачає перше місце на великій церемонії вручення модної премії, що стає для нього шоком. Дерек не знає, чи тепер варто продовжувати кар'єру. У фільмі з'являється безліч зірок, серед яких – Дональд Трамп з дружиною Меланією.

Що робити, коли немає світла? Вмикайте фільм або улюблений серіал на гаджетах! Бо навіть у найтемніші вечори онлайн-кінотеатр SWEET.TV буде поруч. Тут можна завантажити вподобані стрічки та дивитися їх будь-де навіть без світла й інтернету. Це просто, зручно і без жодних доплат!

«Кохання з повідомленням»

Two Weeks Notice, 2002. Режиссер Марк Лоуренс, у головних ролях Сандра Буллок, Г’ю Грант, на головному фото

Комедійна мелодрама розповідає про поєднання протилежностей. З одного боку висококваліфікована юристка, яка працює в галузі екологічного права та збереження історичних пам'яток. З іншого – Джордж Вейд, мільярдер, плейбой та забудовник.

Оскільки сюжет зав'язаний на бізнесі у сфері нерухомості, не обійшлося тут без Трампа.

«Учень. Історія Трампа»

The Apprentice, 2024, режисер Алі Аббасі, у головних ролях Себастьян Стен та Майкл Стронг

Шведський режисер іранського походження Алі Аббасі зняв незвичний байопік про сходження Дональда Трампа по бізнесовій драбині. Сценаристом та одним із виконавчих продюсерів «Учня» є американський письменник та колумніст Vanity Fair Габріель Шерман, за книгою якого раніше було знято мінісеріал «Найгучніший голос» про засновника телеканалу Fox News Роджера Айлза.

Картина «досліджує владу та амбіції у світі корупції та обману», пояснив режисер. Вона розповідає про початок бізнесу молодого Трампа у сфері нерухомості у Нью-Йорку у 1970–1980-х роках. Проте у центрі сюжету – співпраця Трампа з адвокатом Роєм Коном, який був його наставником на початку політичної кар'єри.

Коли амбітний, але трохи недоумкуватий татів син «Донні» зустрічається з Роєм Коном у Нью-Йорку, могутній, хитрий та безжальний адвокат (відомий тим, що організував полювання на відьом сенатора Маккарті) вирішує взяти Трампа під опіку. Разом Кон і Трамп побудують імперію нерухомості на Мангеттені та створять міф про геніального бізнесмена.

Назва «Учень» виникла не випадково. Це назва телевізійного реаліті-шоу, яке продюсував і вів Дональд Трамп. Проте тут сам Трамп зображений як «учень». Його персонаж, принаймні в першій частині, виглядає менш цікавим, ніж персонаж його наставника. Проте згодом «Донні» набирає силу та до його кумедності додається відчуття небезпеки. Як чудовисько, створене Франкенштейном, він покине хворого вчителя.

Озираючись у минуле, «Учень» ставить питання до сьогодення: як цей персонаж, такий гротескний, неприємний та слабкий, міг стати таким важливим у наш час?

Світова прем’єра фільму відбулась в основному конкурсі Каннського кінофестивалю. Команда Трампа погрожувала авторам фільму судом, проте фільм вийшов у прокат в США 11 жовтня 2024 року, за місяць до виборів.